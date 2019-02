Ydmyget af unge drenge: FCN skyder Vejle ned

FCN's giftige angrebsduo, Andreas Skov Olsen og Godsway Donyoh sørgede med sæsonens mål nr. 15 og nr. 10 for at holde liv i FCN's drøm om top-seks.

Det unge mandskab fra Nordsjælland vandt sæsonens kun anden udesejr og er inden de kommende kampe mod FCM og FCK indenfor i varmen, i hvert fald indtil søndagens kampe er spillet.

En brandvarm Godsway Donyoh gav gæsterne en perfekt start efter bare 12 minutter, hvor han satte hovedet på Mathias Rasmussens fornemme aflevering hen over hovedet på den nærmeste Vejle-spiller.

Omstillingen blev sat i gang af Andreas Skov Olsen, der snød Mads Greve og sendte bolden på tværs til Mathias Rasmussen.

Der var ikke spillet mange minutter af 2. halvleg, før Andreas Skov Olsens farlige venstre ben lidt udenfor straffesparksfeltet sparkede bolden ind i det lange hjørne bag Pavol Bajza.

Få minutter efter var FCN's topscorer på færde igen.

Hjemmeholdets forsvarsgeneral Mads Greve rev ham omkuld, og den forseelse blev takseret til straffespark, som Andreas Skov Olsen selv bankede ind midt i målet, da Pavol Bajza tog chancen og kastede sig til venstre.

Der var effektiviteten til forskel på to mandskaber.

Efter FCN's lynmål havde Vejle muligheder for at få udlignet inden pausen, men Imed Louati headede for eksempel ved siden af mål fra kort af stand, og dommer Peter Kjærsgaard vinkede afværgende, da Gustaf Nilsson var i nærkontakt med Victor Nelsson i det kriminelle felt.

Den tavse fløjte gjorde ikke dommeren populær blandt Vejles medlevende fans.

Nyerhvervelsen Kjartan Finnbogason, som overraskende startede udenfor hos hjemmeholdet, kom ind i 2. halvleg, uden at det gjorde den store forskel.

Eller rettere. Det var først langt inde i overtiden, at den islændingen viste sin farlighed, da han headede et trøstmål i nettet.

Vejle var og forblev uskarpe og må se i øjnene, at angriberne skal blive meget bedre til at omsætte chancer i mål, hvis man skal overleve i den bedste række.

Hjemmeholdet behøver bare at se på gæsterne, hvor Andreas Skov Olsen og Godsway Donyoh har vist stor farlighed i forårets første kampe.

Selv om FCN har et svært restprogram, kan de to sagtens gå hen og skyde nordsjællænderne ind i medaljespillet.

