Ydmyget: Det stinker af nedrykning!

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Det sejler i Søhøjlandet, hvor Kent Nielsen og Silkeborg mandag aften igen-igen blev ydmyget i Superligaen.

Denne gang vandt OB problemfrit 3-0. Det var fjerde hjemmekamp i træk, Silkeborg lukkede tre mål ind på hjemmebane…

Allerede fra første fløjt var Silkeborg HELT VÆK.

Al initiativ blev læsset over på gæsterne, mens værterne prioriterede at stille sig ned og parere. Det gjorde hjemmeholdet ikke engang særlig godt. OB kom i hvert fald konstant til chancer – også ansporet af evindelige boldtab fra SIF’erne.

Der skulle kun gå et kvarter, inden Oliver Lund bragte fynboerne i front. Et hjørnespark blev afværget i første omgang, men da Bashkim Kadrii smækkede andenbolden ind, havde Oliver Lund vundet en brydekamp mod Anders Hagelskjær, og så stod den målfarlige wingback helt fri.

Hvis fodboldguderne havde været med Silkeborg, kunne dommer Benjamin Willaume-Jantzen godt have blæst for frispark i situationen. Det gjorde han ikke. Anders Hagelskjær brokkede sig ikke over den manglende kendelse, og faldt måske lige let nok.

Efter 22 minutter kunne der sagtens have stået 4-0 til OB. Jacob Barrett havde et stolpeskud, ligesom både Bashkim Kadrii og Troels Kløve havde et par nærgående forsøg efter et par af de mere horrible SIF-boldtab.

Silkeborg-træner Kent Nielsen lignede ikke en mand, der nød aftenen. Foto: Ernst van Norde

Hjemmeholdet? Ja, det havde stort set ikke været over midten, hvis man fraregner Ronnie Schwartz’ febrilske boldjagt i ensom majestæt.

Efter en lille halv time gik den ikke længere for Silkeborg. OB fik et frispark på kanten af feltet. Kent Nielsen dukke op på storskærmen, og han lignede en mand der tænkte, ’Åh Gud nej, den basker han sgu ind’.

Det gjorde han så. Altså Bashkim Kadrii. Over muren i nærmeste hjørne.

På tilskuerpladserne bredte der sig herefter en ubehagelig mumlen og sukken, hver eneste gang hjemmeholdet smed bolden væk. Så der var faktisk en konstant brummen af utilfredshed…

Den akavede semi-tavshed blev først brudt, da Willaume-Jantzen forbarmede sig over Silkeborg og fløjtede til pause. Hjemmeholdets fans tog hurtigt over fra dommeren og piftede de rødklædte helt ned i omklædningen.

De havde sgu piftet Silkeborg-spillerne hjem i seng, hvis de kunne.

Med et kvarter igen gjorde Bashkim Kadrii ydmygelsen af Silkeborg total, da han afsluttede et mønsterangreb på fornem vis.

Så startede folkevandringen fra Jysk Park, mens de medrejsende fynboer begyndte sangen om sommer, sol og duften af Silkeborg i 1. division.

Det dufter ikke af nedrykning i Søhøjlandet – det stinker.

