Ydmyget i hæsblæsende drama

Det er ikke mange uger siden, AaB var førsteudfordrer til FCM og FCK i toppen af Superligaen.

Efter tre nederlag i de seneste fire runder, så ligner nordjyderne med lidt god vilje den bløde mellemvare...

Mandag aften blev de bolsjestribede skilt ad og ydmyget af et velorganiseret Viborg-hold i en hæsblæsende affære.

Der skulle blot gå seks minutter, før dramaet tog fart. Sebastian Grønning nåede først på en 50/50-bold i feltet, og Pedro Ferreiras forsøg på en clearing ramte i stedet klodset Grønning på benet.

Drama før kampstart: Fanbus angrebet af stenkast

Dommer Michael Tykgaard reagerede ikke i første ombæring, men efter VAR-konsultation pegede politimanden alligevel på pletten. Helt korrekt!

Jakob Bondes straffespark slikkede stolpen og røg ind.

Det var yderst skuffende, hvad aalborgenserne præsterede i mandagskampen. Viborg leverede et skrækindjagende pres, og det kunne nordjyderne overhovedet spille sig ud af. Det kostede utallige fejl.

Den nordjyske frustrationen blev endnu mere udtalt i det 45. minut, da Younes Bakiz modtog en lang tværpasning og uforstyrret fik lov til at løbe ind i feltet og afslutte fra nært hold.

Jacob Rinne kunne ikke holde den halvslatne afslutning ude, men roses skal hverken Pallesen, Granli eller Thelander, der ikke orkede at gå til Viborg-angriberen.

Igen måtte VAR ind over målet, fordi Sebastian Grønning stod i offside og tilsyneladende generede Rinnes udsyn. Dommer Tykgaard blev kaldt til skærmen, men han så ikke grund til at omstøde sin oprindelige dom.

Bedst som aalborgenserne strømmede mod ølboderne med eder og forbandelser flyvende til højre og venstre, så skabte Louka Prip håb. Et langt indkast blev forlænget af et Viborg-hoved, og Prip fik med nød og næppe sneget kuglen ind ved fjerneste stolpe.

Det lysegrønne håb blev hurtigt sort i Aalborg… Martí Cifuentes satsede offensivt i pausen, men det gav bagslag efter en håndfuld minutter.

Viborg tordnede af sted i en kontra, og en firedobbelt chance med to-Rinne-redninger og et stolpeskud blev til sidst afsluttet af Justin Lonwijk, der fik æren af at sætte 3-1-scoringen det sidste stykke over stregen.

Så var AaB knækket, men Viborg blev ved med at træde på struben. Med 20 minutter retur fik gæsterne alt for megen plads igen, og Clint Leemans hamrede på smukkeste vis kuglen over i det lange hjørne.

Milan Makaric fik lov til at pynte på fadæsen med et fint hovedstødsmål, inden Mads Lauridsen pludselig lignede Eric Cantona og lobbede 5-2-målet ind over Jacob Rinne.

Igen strømmede AaB-fansene væk fra deres sæder. Denne gang mod udgangen.