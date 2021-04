Zanka i nyt tv-sammenstød

FCK's falmede forsvarsgeneral var voldsomt irriteret over at skulle forklare sig efter sin elendige indsats i kampen, hvor løvernes spinkle guldhåb blev pulveriseret af FC Midtjylland

Mathias 'Zanka' Jørgensen røg atter i totterne på en journalist, da han efter nedturen mod FC Midtjylland blev interviewet af 3+.

Da tv-journalisten Jon Pagh gerne ville vide, hvad de snakkede om internt i klubben, ønskede FCK'eren ikke at indvie ham i det.

- Det er det sjove med interne snakke, dem tager man internt. Dem kan jeg ikke tage med dig, så er de jo ikke interne, sagde Zanka irriteret. Hvad der ikke kom med på tv var, at efter afslutningen på interviewet gik helt hen til journalisten.

Jon Pagh og kollega Jonas Schwartz bekræfter overfor Ekstra Bladet, at Zanka virkede frustreret efter interviewet og gav udtryk for, at han følte sig dårligt behandlet.

Situationen minder om sammenstødet med samme stations David Kroner i efteråret, hvor Zanka afbrød et interview, fordi han blev beskrevet som 'rystet.'

- Lad være med at gætte ind i det. Lad være med at lave sådan noget. Det gider jeg ikke, sagde 'Zanka' og forlod mikrofonen.

I efteråret fik Zanka lov til at køre konflikten med stationen længe. Siden er hans betydning falmet, så sammenstødet her til aften fik ikke lov til at stå alene.

Således blev den falmede forsvarsgeneral efter sin elendige præstation efterfølgende af kommunikationschef Jes Mortensen bedt om at leve op til sine presseforpligtelser og efter tv-seancen stille op foran de øvrige medier, der var på plads topkampen.

Den opgave tog Zanka ikke på sig med større glæde... eller så var det et forsøg på positiv arrogance.

- Vi er der slet ikke på energi og gejst. Vi vinder slet ikke nok andenbolde, og vi indkasserer alt for mange omstillinger, og der er de gode, sagde Zanka til at starte med.

- Zeca kalder det skamfuldt og det er ikke FCK værdigt. Er du også der?

- Jeg kan godt forstå retorikken, fordi det, vi kom ud og viste, var ikke det, vi gerne ville, og slet ikke det vi har vist de seneste to gange, vi har mødt FC Midtjylland

- Hvad går galt?

- Det synes jeg lidt jeg sagde før. Vi er bagud på tanke og handling. Vi er bagud på energi og vinder ikke nok dueller... ja, og så indkasserer vi alt for mange omstillinger.

- Det har virket, som i har haft god rigtig god gejst og medvind fra de første kampe i slutspillet, og så kommer i her over, og så sker der et eller andet. Hvad er det der sker?

- Det har jeg sgu svaret på. Det sker ude på fodboldbanen, og det er det, jeg kan svare på.

- Hvordan ser det første mål? Du er selv en del af det.

- Ja, det har jeg faktisk ikke set igen. så det kan jeg ikke...

- Hvordan oplever du det på banen?

- Vi får ikke lagt nok pres på, og jeg får ikke sikret bagrummet og så bliver den slået op over og ja...

- Bliver du overrasket over hans fart?

- Det ved jeg ikke... jeg tror jeg bliver overrasket over, at det er så god en bold.

Her efter lod FCK's pressechef den frysende Zanka slippe for yderligere, og øjnene hos forsvarsspilleren, der stadig drømmer om at komme til EM, strålede af, at han slet ikke gad at forklare sig yderligere.

