Zeca båret ud: Jess Thorup bekymret

FC København led et sent pointtab søndag aften, da Viborg udlignede til slutresultatet 1-1 i det 95. minut.

Det var dog ikke det eneste, som københavnerne kunne ærgre sig over.

I det 81. minut fik anfører Carlos Zeca nemlig et vrid i knæet, da han trådte skævt ned, og han måtte efterfølgende bæres fra banen.

Det vækker bekymring hos cheftræner Jess Thorup, der tydeligvis frygter det værste for sin kaptajns højre knæ.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så er mine tanker hos Zeca. Han ligger dernede (i omklædningsrummet, red.) og har ondt, siger FCK’s træner og sætter ord på situationen.

- Han løb ud til sidelinjen, hvor knæet både vrikkede lidt ud og så ind igen. Der havde han smerter på begge sider af knæet lige med det samme.

Rørt Thorup om Zeca-skade: 'Det er forfærdeligt'

Den græske midtbanespiller er normalt kendt som en hård hund, og derfor var det også ekstra alarmerende at se ham være i store smerter.

- Når han først ligger og piber, så er der et eller andet galt, lad mig sige det sådan, konstaterer Jess Thorup.

På banen blev det som nævnt til et sent pointtab, og det var midterforsvareren Nicolai Boilesen godt og grundigt træt af.

Scoringen faldt på et hjørnespark dybt inde i tillægstiden, og det var ganske enkelt for dårligt, lød vurderingen.

- Jeg tænker, at det er skandaløst af os, at vi gav 45 dødbolde væk i løbet af en kamp. Jeg har ikke selv statistikken, men jeg følte, at vi gav 10 dødbolde væk de sidste 10 minutter. Der var konstant indkast og hjørnespark.

- Vi ved, at det er en ting, som Viborg er gode til, og som vi ikke selv har været gode nok til. At det så skulle være et mål, hvor det var en af vores egne, der headede bolden ned i jorden og op over hovedet på mig i det sidste sekund, det er selvfølgelig forfærdeligt.

Pointtabet betyder, at FC København går på landskampspause med 24 point – tre færre end FC Midtjylland på førstepladsen.