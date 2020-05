Zeca roser rival: Han kan blive god for FC Porto

De har stået over for hinanden flere gange denne sæson, og de kommer til at gøre det et par gange igen i løbet af mesterskabsspillet, så FC København-kaptajn Carlos Zeca ved, hvad han taler om.

Grækeren har store roser til FC Midtjyllands brasilianske stjerne Evander, som Carlos Zeca tror på kan få succes, hvis FC Porto gør alvor af interessen og køber midtbanestjernen.

Det fortæller FCK-spilleren i et interview med A Bola.

- Med bolden ved fødderne minder Evander mig om Carlos Alberto (tidligere FC Porto-spiller, red.). Han er meget lig ham. Jeg tror, han kan blive god for FC Porto, for der virker til at være et kæmpe udviklingspotentiale ud over de kvaliteter, han allerede har, siger grækeren.

Ifølge Zeca er det imponerende, hvor meget Evander har flyttet sig i denne sæson.

- Han er en rigtig god spiller, der har udviklet sig meget i forhold til sidste sæson, og nu spiller han med en anden intensitet og er mere stabil i sine præstationer. Teknisk meget stærk, kan spille 10'er og 8'er, og hans afleveringer er i gode, ligesom han skiller sig ud ved dødbolde - både hjørnespark, frispark eller direkte på mål.

FC København-spilleren fortæller, at han tror, at Evander hurtigt kan falde til, hvis FC Porto henter ham.

Evander er blevet sat i forbindelse med den portugisiske klub af mediet A Bola, der mener at vide, at spilleren koster 60 millioner kroner.

Det virker dog noget lavt sat, og skal FC Midtjylland sælge, kan det meget vel ende med at blive for et trecifret millionbeløb for den fremragende brasilianer, der blev hentet i Vasco da Gama og er i gang med sin anden sæson i dansk fodbold.

Zeca har en fortid i portugisiske Vitoria Setubal, som han spillede for i 2010/2011-sæsonen.

Se også: Kæmper for million-transfer: Konen smider tøjet

Se også: Omsætning på 1,7 milliarder: Manden skovler penge ind

Se også: Tjener chokeret over hans drikkepenge

Nu går det endelig løs! Så stærk er din klub

Sommerens største salg: Døren åben til Premier League