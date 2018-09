Zorniger bad spiller gå fra interview

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Her forsøger Uffe Bech at finde et hul i Dannevirke. Som med så meget andet i den kamp var han og de andre Brøndby-spillere fuldstændig blottet for succes, og den gule defensiv sejler pt. som en synkende aktie på en børs under kollaps.

Bech er væk! Det var Brøndbys defensiv også.

Det er trods alt ikke hver dag, Brøndby lukker fire kasser ind og giver chancer væk til endnu flere. Fuldt forståeligt at fansene piftede kraftigt – i hvert fald dem, der endnu ikke var forduftet fra Sydsiden og andre tribuner, men der var dog ca. 1000, der gerne ville hilse på spillerne efter kampen.

De ventede forgæves!

Det blev kun til lunkne håndklap i deres retning. Auf wiedersehen. Bagefter forklarede en nedtrykt Benedikt Röcker så om det åbne hus, at ’det pisser mig af’ og skulle til at svare på et sidste spørgsmål, men så satte censuren ind.

Alexander Zorniger bad forsvarsspilleren smutte ned ad trapperne og ind i omklædningsrummet.

- I’m really sorry. Der er ikke så meget at tale om, og jeg vil svare på alle spørgsmål. Sorry guys. Jeg har lidt mere erfaring end dem, forklarede cheftræneren stille.

Der er nok at gruble over for Alexander Zorniger, der leder efter svarene i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

- Vi var alt for koncentrerede om arbejdet MED bolden i 90 minutter, og det gik ikke op for os, hvilken slags fodbold vores spil er baseret på. Vi skal cleare, generobre og hjælpe hinanden, og det var præcist det, vi ikke gjorde i dag. Vi kæmper stadig med at finde den defensive struktur.

Men du har dog arbejdet med denne trup i mange uger nu!

- Der er hold, der arbejder med det i flere år.

Hvor lang tid har du brug for?

- Vil du have det præcist? To måneder og 15 dage. Det kan være, det ender med, vi har brug for to-tre dage mere, sagde Zorniger og demonstrerede vel, at ironi også kan være en tysk specialitet…

Okay!

- Har du nogensinde hørt en træner sige, det sker den og den dag? Vi har en situation nu, og den er, at vi stadig leder efter vores struktur. Vi mangler nogle ledere fra sidste sæson, og nu prøver vi at finde en ny struktur. Vi har kvalitet, men vi er på jagt efter mentalitet.

Hvad er nøglen?

- At gøre vores defensive arbejde lidt lettere for spillerne. Vi skal gøre organisationen mere simpel og vise spillerne, hvad det betyder, når vi taber fifty/fifty situationer. Kolleger har sagt, at det er virkelig let at læse vores spil, og når vi ikke får tingene til at gå i hak, er det også virkelig let at spille mod os.

- Nogle spillere rammer ikke deres niveau i det defensive spil, men i det offensive var det på sin vis okay. Jeg vil ikke blive forbavset, hvis vi skabte flere målchancer end tidligere, men når vi ikke finder den rette defensive attitude, er det min fejl – ingen tvivl om det, sagde Alexander Zorniger.

- Vores problem lige nu er, at vores nøglespillere savner en smule stabilitet i deres performance.

Hvem er de nøglespillere, der skal steppe op?

- Benedikt Röcker er uden tvivl en af dem, men han kæmper åbenlyst med sit individuelle spil, og så skal Dominik Kaiser steppe op - og Hany Mukhtar. Han have en stor, stor chance for at score til 3-2, og så gælder det selvfølgelig også Johan Larsson som kaptajn.

Benedikt Röcker havde inden ’hjemsendelsen’ forklaret:

- Det er hårdt. Defensivt er det en af de værste kampe, vi nogensinde har spillet. I vores situation føles det som om, at hver eneste fejl er et mål mod os. Det var det samme i dag.

- Hvis vi ikke kommer som en sværm, bliver det svært. Bare én spiller kommer for sent, kommer vi til at kæmpe. Det er vores måde at spille på, og vi må være kritiske og analysere vores spil, så vi kan finde tilbage på sporet.

