Zorniger jubler over Brøndby-transfer: - Markant over Superliga-niveau

Fredag blev det offentliggjort, at Brøndby har skrevet kontrakt med Uffe Bech.

Angriberen kommer til fra tyske Hannover 96, hvor han har spillet siden 2015. En tid i Tyskland, som ikke har været udpræget succesfuld for den tidligere FC Nordsjælland-dreng.

Det var således en periode, som var præget af skader og dertilhørende manglende spilletid, hvorfor karrieren i dag er gået i stå.

- Han er en spiller, som har kæmpet med sin karriere, så dette er en ny chance for ham, indleder Brøndby-cheftræner, Aleksander Zorniger.

Ifølge Zorniger var skadeshistorikken da også et element, som blev vendt, inden valget faldt på netop Uffe Bech.

- Selvfølgelig tænkte vi på det. Omvendt er Uffe en spiller, som vil kunne hjælpe os inden for meget kort tid, og det er selvfølgelig meget vigtigt, at han ikke bliver skadet igen. Han er professionel, så risikoen vil altid være der. Jeg kan dog forsikre om, at klubben vil gøre alt for at holde ham skadesfri, fortsætter han.

Intet at tabe

Brøndby har da også taget et forbehold og i første omgang udstyret Bech med en halvårlig lejekontrakt. Efter det halve år får klubben således mulighed for at tilknytte Bech fast, da kontrakten indeholder en købsoption.

Med kontraktlængden in mente mener cheftræneren, at der for Brøndby ikke er nogen risiko forbundet med ansættelsen af Bech.

- Der er lang tid til vinter. Der er tid nok til, at begge sider kan finde ud af, om det hele passer sammen. Han vil vise os, hvad han kan, og vi vil vise ham, at vi er den rette klub for ham, udtrykker Zorniger.





Uffe Bech har ny byttet tyske Hannover ud med danske Brøndby. Foto: Christian Schroedter/Imago

Uffe Bech en spiller med mange kvaliteter, som da også kastet tre landskampe af sig. Ifølge cheftræneren var der dog én altoverskyggende årsag til, at valget faldt på netop Bech.

- Vi valgte Uffe på grund af hans fart. Der var en klar enighed om, at vi skulle kigge efter ekstra fart. Og den har Uffe, påpeger han.

For god til Superligaen

Den 25-årige hurtigløber er alsidig og kan figurere på kanten og som angriber. Han vil altså kunne udfylde hullet, som Teemu Puuki efterlod, efter den finske bomber byttede Brøndby ud med Norwich.

Det er da også en begejstret cheftræner, når snakken falder på den nytilkomnes potentiale.

- Der var en grund til, at Hannover købte ham i sin tid. Når en tysk klub køber ham, er det fordi, at han er markant over Superliga-niveau, afslutter Zorniger.

Om Bech holder sig skadesfri og derfor altså vil indtage Superligaen med storm, kan vi få nys om allerede søndag 2. september. Her tager Brøndby tager imod FC Midtjylland.

