Zorniger om nyt stjerne-salg: - Jeg har lært ikke at forvente meget

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Spillet har måske ikke siddet lige i øjet, men efter de første tre kampe kan man på Vestegnen med tilfredshed notere sig syv point.

Brøndbys tyske træner Alexander Zorniger mener, at pointhøsten er godkendt set i lyset af, at klubben i dette vindue har hentet hele otte nye ansigter, mens store profiler som Frederik Rønnow, Christian Nørgaard og Teemu Pukki alle har forladt klubben.

- Alle ved, vi har mistet nøglespillere. Specielt i organisationen var Christian Nørgaard eksempelvis vigtig. Nu er han væk, og det er fint, men nu har vi brug for tid til at træffe de rette beslutninger for at komme tilbage til fordums niveau.

- Alle – også her i klubben – snakker vi om, at vi har købt nogle fantastiske spillere. Og ja, det har vi, men sidste år syntes alle, der skete en stor forandring i forhold til holdet. I år har forandringerne været endnu større, siger Zorniger til Ekstra Bladet.

I dette vindue har Brøndby hentet hele otte nye ansigter til truppen, mens store profiler som Rønnow, Nørgaard og Pukki har forladt klubben. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Farvel til Mukhtar?

Tyskeren peger på, at man ikke har de økonomiske muskler til at hente spillere ind, der med sikkerhed leverer.

- Vi har ikke pengene, og ligaen er ikke stor nok til, at vi bare kan hente spillere ind, der helt sikkert vil præstere fra første dag.

- Tag eksempelvis Dominik Kaiser. Han var kun en mulighed, fordi han ikke har spillet fast i Tyskland. Ellers fik vi ham ikke. Men det betyder ikke, at han er klar fra første dag. Vi skal udvikle tingene og vores hold. Og så ser vi, om holdet er på samme niveau, lyder det fra Brøndby-træneren.

Med godt en måned tilbage af transfervinduet er det ikke utænkeligt at forestille sig, at der vil ske flere forandringer i Brøndby.

Især stjernespilleren Hany Mukhtar kan være et bud på en spiller, der måske vil være fristet af et skifte, hvis den rette klub skulle komme på banen.

Tror du, du kommer til at miste endnu en nøglespiller i Hany Mukhtar?

- Jeg tror slet ikke noget lige nu. Jeg har lært i de seneste to år, at man ikke skal forvente alt for meget i en klub, der også har brug for pengene fra transfers. Man ved aldrig, hvad der kan ske, siger Zorniger.

Han håber dog, at nogle af de unge spillere i truppen kan blive udlejet for at få mere erfaring.

Tyskeren fortæller desuden, at klubben arbejder på at finde en løsning for slovakiske Gregor Sikosek, der skal se langt efter en fremtid på Vestegnen.

Brøndby møder søndag FC Nordsjælland.

