Zzzzz... videodommerne sover i Superligaen

Hvordan pokker kunne Jay-Roy Grot sidste weekend ustraffet overfalde OB-keeper Hans Christian Bernat, når vi nu har videodommere til at overvåge kampene i Superligaen?

Efter en ophedet introduktion af VAR i Danmark, fylder emnet slet ikke lige så meget i denne sæson. Hverken hos aktører, fans eller medier.

En række episoder de seneste uger rejser imidlertid spørgsmålet, om de er faldet helt i søvn ude i VAR-vognen, og tærsklen for videobrug simpelthen er blevet for restriktiv.

- Vi har ønsket meget lidt VAR-involvering denne sæson. Der skal altså mere til, hvis dommerne skal kaldes til skærmene.

- Så vi vil se flere challenges i felterne, hvor man kan diskutere straffespark, og VAR alligevel ikke blander sig, siger dommerformand Michael Johansen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det er en helt naturlig og forventet del af udviklingen.

- Det skal kun være det åbenlyse, der ikke kan diskuteres, som VAR skal bruges til. Ellers får vi for mange VAR-indblandinger, siger Superligaens VAR-ansvarlige.

VAR-tal Efterår 2020: Antal interventioner: 28 Forkerte/missede interventioner: 9 Gennemsnit: 1 intervention pr. 3 kampe Tidsforbrug pr. kamp i sekunder: 95 Forår 2021: Antal interventioner: 38 Forkerte/missede interventioner: 6 Gennemsnit: 1 intervention pr. 3 kampe Tidsforbrug pr. kamp i sekunder: 74 Efterår 2021 (1-8. runde): Antal interventioner: 6 Forkerte/missede interventioner: 0 Gennemsnit: 1 intervention pr. 8 kampe Tidsforbrug pr. kamp i sekunder: 22 Kilde: Divisionsforeningen Vis mere Vis mindre

Med andre ord har dommeren med fløjten fået magten tilbage, hvor videodommerne sidste sæson lignede de virkelige opmænd. Dommerskønnet er tilbage på førstepladsen.

Det skærer betydeligt ned i antallet af gange, som VAR skal i brug. Dermed også i antallet af både kendelser og fejl.

- Det er vigtigt, at vi som ledere af kampene inviterer til, at vi skal have flow og undgå afbrydelser. Det er meget centralt. Det sker også i kampene denne sæson, siger Michael Johansen og fortsætter.

- Det er enormt vigtigt, at vi kommer ud til omverdenen med et klart bevis, når vi går ind og anbefaler omstødelse af en kendelse.

- Vi har oplevet lidt for mange gange, at vi kom ud med et bevis, som VAR kunne se, men som ikke nødvendigvis var entydigt for omverdenen.

- Alle skal kunne se det klare og åbenlyse bevis. Det skaber tryghed og accept om interventions, konstaterer Michael Johanssen.

Superliga-dommerne har været betydeligt færre gange ved tv-skærmen denne sæson. Foto: Jens Dresling

Divisionsforeningen har opgjort, at VAR har ikke har begået en eneste fejltagelse i Superligaens første otte runder - ligesom dommerne altså er blevet kaldt til skærmen lang færre gange.

- Lige nu har vi én intervention hver ottende kamp. Det betyder, det er ret lidt, man ser til VAR.

- Det er ikke nødvendigvis godt, for hvis det betyder, at VAR har overset halvdelen af kendelserne, så er det selvfølgelig ikke optimalt.

- Det er dog heller ikke tilfældet. I de første otte runder har VAR ikke overset nogen åbenlyse VAR-interventions, som indiskutabelt skulle tages, hvilket er positivt for alle, slår Michael Johansen fast uden at kommentere på enkelte kendelser.

Jakob Kehlet vurderede Viborg-spillerens karatespark til et gult, og så går VAR ikke ind og korrigerer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men er det nu også så simpelt?

I hvert fald har en del fodboldfans undret sig over, hvordan Viborgs Jay-Roy Grot kunne slippe med et gult kort for sit karatespark mod OB-keeper Hans Christian Bernat i seneste runde.

Ekstra Bladet har været i arkiverne og fundet i alt fire kontroversielle episoder fra denne sæson i Superligaen, hvor VAR kunne have været taget i brug til at annullere en scoring, dømme et straffespark eller give et direkte rødt kort.

Du kan se de fire episoder øverst i artiklen og læse om disse længere nede.

I alle fire episoder ville VAR med statsgaranti have grebet ind sidste sæson. Sådan har det ikke været i år, og på den måde er dommernes beslutninger på banen altså blevet sat i højsædet frem for at VAR blander sig.

Onde tunger vil sige, at det er for at holde fejlprocenten nede og så kun bruge VAR til offside-kendelser, som man ofte ser.

- Det er ikke korrekt. Vi havde f.eks. et rødt kort i Parken (Evander, red.) og en situation, hvor en spiller blev trukket ned på kanten af feltet og ikke i feltet (Joel Andersson, red.).

- Det er klart, at størstedelen af interventions vil handle om offside, fordi det er det sværeste og mest på marginaler, siger Michael Johansen.

- Men det er forkert at påstå, det kun er offside-situationer. Vi tager det, som er helt regulært.

- Selv det mest almindelige straffespark med benspænd ryger man til skærmen på, hvis dommerne vel at mærke undlader at dømme straffesparket i situationen, fastslår Michael Johansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Wilczeks torpedering

Der var jubel i Parken i åbningsrunden, da Kamil Wilczek op mod pausen blev kombineret fri i feltet til en stensikker udligning mod AaB kort før pausen.

Den polske bomber havde rystet sin oppasser, Mathias Ross, af sig og var fuldstændig umarkeret.

Uden for straffesparksfeltet lå samme Ross og ømmede sig.

Af tv-billederne fremgik det, at Wilczek i momenterne før frispilningen torpederer AaB-spilleren og skifter så retning efter kontakten, mens AaB'eren går i græsset.

I VAR-vognen kiggede Anders Poulsen målet efter, og forseelsens karaktér blev ikke vurderet til at være en 'klar og åbenlys fejl.'

Målet blev anerkendt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Benspænd, men intet straffe

Brøndby skulle i runde ni ude SønderjyskE bevise, at kursen ud af krisen var sat.

Det gik ikke som ønsket for mestrene. Abdulrahman Taiwo afgjorde det hele i overtiden.

Spørgsmålet er hvorfor det skulle tage så lang tid. Allerede i første halvleg havde SønderjyskE bud efter en føring.

Abdulrahman Taiwo blev sendt i dybden af Mads Albæk, efter Daniel Prosser havde presset Kevin Tshiembe til boldtab.

Sigurd Rosted gik hårdt til nigerianeren i gennembruddet og sendte sin modspiller i græsset i feltet. Fra dommer Morten Kroghs synsvinkel kunne det ligne en kontakt ved hoften.

Men de videobilleder som Mads-Kristoffer Kristoffersen fik, viste et højreben hos Rosted, der gik ind og blokerede Taiwos venstreben, så han blev fældet i løbet.

Det straffespark blev ikke dømt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Karatesparket i Viborg

Kampen mellem Viborg og OB var på vej ind den fortættede slutfase, da dramaet virkelig kogte over sidste weekend.

Oprykkernes Justin Lonwijk fik headet en bold hen til landsmanden Jay-Roy Grot, der havde frit skud fra kanten af feltet.

Hans Christian Bernat fik pareret bolden op i luften og kunne simpelt vende sig om og gribe bolden i favnen.

Situationen virkede egentlig afviklet, da Jay-Rot Grot i et stærkt forsinket forsøg på at presse OB-målmanden hoppede ind i ryggen på ham.

Med noget der mest af alt mindede om et karatespark svingede Viborg-spilleren sit højre ben op op skulderen på OB-målmanden og sendte Hans Christian Bernat i jorden.

Dommer Jakob Kehlet uddelte gult for frisparket, og bag videoskærmen mente VAR-dommer Aydin Uslu ikke, at der var tale om voldsomt spil eller at tilsidesætte hensynet til modspilleren.

Så episoden blev ikke opgraderet til udvisning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cirkelsparket fra Taiwo

SønderjyskE skulle mandag følge op på sejren mod Brøndby, da turen gik til Aarhus.

Hjemmeholdet tog føringen i første halvleg, og 1-0 forspringet var intakt, da SønderjyskE i overtiden skruede op for desperationen.

Abdulrahman Taiwo modtager i overtiden et indlæg fra Emil Holm på kanten af straffesparksfeltet.

Nigerianeren har bare et splitsekund tidligere skubbet AGF's Yann Bisseck væk og ved altså, at han har en modspiller tæt på.

Alligevel slynger han sin fod opad og bagud i bestræbelserne på at dirigere bolden videre i feltet.

Yann Bisseck glider og går i knæ, men er ved at rejse sig igen, da han bliver ramt af Taiwos støvle lige midt i panden. Kontakten ligner til forveksling et cirkelspark og sker i noget, der minder om skulderhøjde.

Dommer Jonas Hansen gestikulerede overfor spillerne på banen, at han vurderede, at det var Bissecks position, efter han var gledet, der skabte kontakten med SønderjyskE-spillerens fod.

Ude i VAR-vognen fandt Michael Tykgaard ikke anledning til at udfordre den kendelse, hvor der kunne tales om unødvendig farlig og voldsom adfærd.

Yann Bisseck måtte syes med tre sting i panden.