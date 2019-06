Svenskere køber sig ind: Vil være størst i Norden

- Vi hopper et par trin op især i forhold til at være en seriøs spiller på det europæiske marked, siger Niclas Jensen om partnerskabet

Konkurrencen på det danske agentmarked er hård og intensiveres nu yderligere.

Det store svenske firma Nordic Sky træder for alvor ind på det danske marked og er gået sammen med Pro XI, der drives af blandt andre de tidligere landsholdsspillere Michael Johansen og brødrene Niclas og Daniel Jensen.

Pro XI og Nordic Sky har igennem længere tid været i forhandlinger, og nu ligger det fast, at Pro XI går sammen med det svenske firma og i den forbindelse også skifter navn til Nordic Sky Denmark.

- Anders Carlsson (direktør i Nordic Sky, red.) kontaktede os i januar, og efter flere måneder med møder og forhandlinger har vi nu fundet en løsning, som alle parter i den grad er optimistiske omkring.

- Nordic Sky ønskede at komme ind i Danmark og så os som den ideelle partner at investere i og gå sammen med. En ting er alle de økonomiske ting, men især på det menneskelige plan fandt vi hurtigt ud af, at vi etisk og moralsk arbejder på samme måde, siger Niclas Jensen til Ekstra Bladet.

Fodboldbrødrene Niclas og Daniel Jensen får svensk selskab i Pro XI, der nu bliver til Nordic Sky Denmark. Foto: Lars Poulsen

Nordic Sky er en af de helt store spillere i Norden.

Firmaet har flere tidligere topspillere ansat som agenter, deriblandt den tidligere AaB-bomber Rade Prica, Mikael Dorsin og Bjørn Tore Kvarme.

Nordic Sky har flere landsholdsspillere i sin stald.

Svenskerne Ludwig Augustinsson (tidligere FCK) og Kristoffer Olsson (tidligere FC Midtjylland) er blandt de spillere, der bliver repræsenteret af firmaet, der også har papir på den store norske profil Martin Ødegaard.

I Superligaen er de repræsenteret ved blandt andre Brøndby-spillerne Simon Tibbling og Simon Hedlund samt AGF’s Tobias Sana.

Ifølge Niclas Jensen bliver de praktiske forandringer ikke så store i det danske agentfirma, selv om de nu er gået sammen med en stor svensk spiller:

- Vi vil ikke ændre meget på vores måde at arbejde på, men med partnerskabet booster vi de investeringer, vi har lavet de sidste år og hopper et par trin op især i forhold til at være en seriøs spiller på det europæiske marked.

- Vi er meget fortrøstningsfulde omkring, at der kommer vores spillere til gavn meget hurtigt.

Pro XI, der altså bliver til Nordic Sky Denmark, har i øjeblikket U21-landsholdsanfører Mathias Jensen, Emiliano Marcondes og Christian Gytkjær som sine mest prominente danske spillere.

