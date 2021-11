Syg Lars Høgh: - Har ikke fået de bedste meldinger

Lars Høgh er inde i en dårlig periode i sit kræftforløb. Målmandstræneren i Brøndby IF og på det danske landshold fortæller til Danmarks Radio, at han er for syg til at modtage kemobehandling i øjeblikket.

Han fik diagnosticeret kræft i bugspytkirtlen i 2018 og blev behandlet med både kemo og en operation. Året efter fik Høgh så besked på, at kræften var vendt tilbage.

Høgh var ikke med til landsholdssamlingen i september, efter han havde fået et tilbagefald i sygdommen. I øjeblikket får han livsforlængende medicin, mens han afventer, at hans krop igen bliver stærk nok til at få kemo.

- Lige nu har jeg det sgu meget godt. Jeg har det jo fint. Situationen er måske ikke den bedste lige nu. Jeg har ikke fået de bedste meldinger. Jeg kan ikke tåle mere kemo lige nu, så jeg skal lige have en pause på det i hvert fald, siger Lars Høgh i interviewet med DR.

Lars Høgh mødte ind til landsholdet i oktober og forestod træningen sammen med Kim Christensen, der havde vikarieret for ham i september. Han var dog ikke til stede i Parken, da Danmark med en sejr over Østrig kvalificerede sig til VM.

I stedet dedikerede Kasper Schmeichel sejren til Høgh og Christian Eriksen.

Danske fans hyldede Lars Høgh i forbindelse med kampen mod Israel. Foto: Lars Poulsen