Sygeplejerske i gråd i retten: Frygtede Bille

Nicki Bille er tiltalt for at have truet en sygeplejerske natten til 27. januar. Torsdag eftermiddag vidnede hun i sagen

Københavns Byret (Ekstra Bladet): Den sygeplejerske, som Nicki Bille er tiltalt for at have truet på Rigshospitalet natten til 27. januar, brød ud i gråd i Københavns Byret, da hun torsdag eftermiddag vidnede mod den tidligere fodboldspiller.

Først gav Nicki Bille sin version af episoden, der udspillede sig i forbindelse med behandling af Billes skader efter en skudepisode kort efter jul.

Han nægter sig skyldig i at have truet hende, men foran den fremmødte presse og tilhørerne gav sygeplejersken en detaljeret beskrivelse af episoden, hvor hun følte sig trængt op i en krog af en truende Nicki Bille.

Anklageskriftet siger, at Bille har stået tæt på sygeplejersken med knyttet hånd og lavet bevægelser mod hendes hoved. Han skulle have sagt 'jeg fucking slår dig, møgkælling' eller lignende, og 'jeg skal nok komme og nakke dig' eller lignende.

Gengivelsen af den pågældende nat fik sygeplejersken til at bryde ud i stille gråd, inden anklageren sørgede for et glas vand til vidnet, der efterfølgende genoptog forklaringen. Imens betragtede Nicki Bille forklaringen fra sin plads ved siden af sin forsvarer Asser Gregersen.

Ekstra Bladet og øvrige medier har fået forbud mod at liveblogge fra sagen, men vi følger naturligvis sagen tæt.

Sagen fortsætter resten af torsdagen og fredag, hvor retten forventes at tage stilling til, om Nicki Bille er skyldig i de fem forhold.

Den tidligere fodboldspiller er tiltalt for fem forhold. Han erkender, at han har truet en cyklist med en luftpistol og besiddelse af kokain, men nægter at have båret pistolen uforsvarligt samt truslen mod sygeplejersken og et eller flere knytnæveslag mod dørmanden.

Dørmanden og hans kollega afgav forklaring tidligere torsdag. Heller ikke her var Nicki Billes og dørmændendes forklaringer ens.

