Tårerne trillede: En by i sorg

ODENSE (Ekstra Bladet): Det var tydeligt, at en af byens helt store helte var gået bort.

Gråvejret var nærmest symbolsk for stemningen i Odense, hvor mange af byens borgere torsdag trodsede de lave temperaturer og bevægede sig ud mod Fyns fodboldflagskib.

For at sige farvel til en ikonisk kaptajn. For at sende varme hilsner i en kold tid.

Odense Boldklub havde åbnet dørene til stadion, så fans kunne tage afsked med målmandslegenden, der spillede ikke færre end 817 kampe for 'De stribede'.

Det var med hovedet nede, triste blikke og tårerne trillede ned ad kinderne, at klubbens tilhængere lagde blomster og tændte lys i decemberkulden ved Høghs mindemur, der blev opført i hans navn i 2019.

Der var lagt blomster og tændt lys ved Lars Høghs mindemur torsdag i Odense. Foto: Anders Brohus

- Han (Høgh, red.) havde enorm betydning for klubben. Han var et ikon. Og så var han en dygtig målmand og et forbillede for en masse mennesker, fortæller en ældre fan til Ekstra Bladet.

Han var kommet for at lægge blomster med sin kone.

- Han har betydet meget for dansk fodbold og alt for klubben (OB, red.). Han var et fantastisk menneske og en fantastisk målmand, fortæller en anden tilhænger, der også trodsede kulden og mødte frem for at ære keeperen.

Der var blomster, tændte lys og varme ord til den afdøde målmandslegende. Foto: Anders Brohus

Miraklet i Madrid

Lars Høgh har med vilde redninger og venligt væsen spillet sig ind i fynboernes hjerter.

De fans, som Ekstra Bladet talte med torsdag formiddag i Odense, var dybt berørte og ønskede nogle sekunder til at komme sig, før de stillede op til interview.

Da de fik samlet tankerne, var der selvfølgelig rosende ord til fynboen, og ligeledes var der stor enighed om, hvilken Høgh-bedrift der har en speciel plads i hjertet.

Fans var dybt berørte over nyheden om Lars Høghs død. Foto: Anders Brohus

- Hvad vil du huske Lars Høgh for?

- Det må nok være 'miraklet i Madrid'. Jeg vil huske ham for at rede bolden fra en, der hedder Michael Laudrup. Den redning glemmer jeg ikke. Michael havde lige regnet med at få bolden forbi ham, men det gjorde han ikke.

En tredje tilhænger fortalte, at han efter nyheden om OB-mandens død så målmandens redninger fra Madrid på de sociale medier.

- Jeg sad og så hans redninger fra kampen på Facebook i går. Jeg fik tårer i øjnene.

Lars Høgh fik konstateret kræft i bugspytkirtlen i 2018. I starten lykkedes det at bekæmpe sygdommen med kemoterapi og operation, men året efter fik han et tilbagefald.

Onsdag aften sov han stille ind.