Taber nyt væddemål: Tøfting går 167 kilometer

Spillegæld er æresgæld. Derfor betaler Stig Tøfting, hvad han skylder, og holder hvad han lover

Således vil vi fra på mandag endnu en gang kunne opleve ham som den ensomme vandrer, der traver de jyske landeveje tynde.

I december 2019 gik han 'Stig-minoen' fra hjemmet i Viby til MCH Arena i Herning efter at have lovet at gå turen, hvis FC Midtjylland vandt i Brøndby i Superligaens næstsidste spillerunde. En tur på 80 km.

På mandag 22. marts er der dobbelt op, når Ekstra Bladets fodboldkommentator tager konsekvensen af at have tabt et væddemål til USA-analytikeren Mirco Reimer-Elster om det amerikanske præsidentvalg.

Oprindeligt skulle han have gået 177 km til Flensborg, men da han i så fald skal direkte i karantæne ved hjemkomsten 'nøjes' Tøfting med at gå til grænsen.

- Vi kommer til at mangle de sidste ti km, men det kan ikke blive anderledes. Og Mirco har accepteret det, siger Stig Tøfting, der til denne tur har ændret på nogle ting.

For han har tænkt sig at udnytte, at den første tur skabte en hel del opmærksomhed. Derfor er Børnecancerfonden og KidsAid kommet ind over, så Tøfting er med til at støtte et godt formål, når han går sydpå.

- Ja, det kan blive ved at folk derhjemme donerer et beløb pr. km eller ved at byde på en auktion undervejs.

- Jeg håber meget på, at der kommer mange penge ind. Det er svært at forestille sig et beløb, men firmaerne kan jo trække det fra i skat, så jeg håber på mange donationer, siger den aarhusianske plæneklipper.

At distancen er blevet mere end fordoblet i forhold til hans Herning-march bekymrer ham ikke - sådan da.

- Njaaaaa, siger Tøfting og trækker lidt på det.

- Sidste gang kunne jeg næsten ikke gå bagefter. Men jeg håber på, at når jeg nu har holdt alle dagene under 40 km og også har lagt en kort etape ind på dag 3, så giver det mig den restitution, jeg har brug for.

- Men jeg kommer også forbi fire store fodboldklubber undervejs - Horsens, Vejle, Kolding og SønderjyskE. Hvis de ikke sørger for, at der kommer en massør ud til mig, når jeg er på de kanter, så får de på puklen, næste gang jeg skal kommentere dem, lover han.

Da han for godt et år siden gik til Herning, tog han hjem og sov hver aften. Det bliver der ikke noget af denne gang, hvor han indlogerer sig på hoteller undervejs.

Stig-mino 2 (167 km) 1. etape (36 km): Viby Badmintonhal til Hotel Opus i Horsens. 2. etape (29 km): Hotel Opus i Horsens til Hotel Cabinn i Vejle. 3. etape (21 km): Hotel Cabinn i Vejle til Scandic Hotel i Kolding. 4. etape (31 km): Scandic Hotel i Kolding til Haderslev Idrætscenter. 5. etape (26 km): Haderslev Idrætscenter til Hotel Europa i Aabenraa. 6. etape (24 km): Hotel Europa i Aabenraa til grænsen.

Dengang kom der også mange sympati-gaver og søde sager til ham undervejs. Faktisk så mange, at det blev for meget.

- Sidst kom der så meget, at jeg til sidst måtte takke nej. Jeg kunne bare ikke mere. Der var frikadeller, hotdogs, chokoladebarer og alt sådan noget. Jeg endte også med at tage flere kilo på.

- Selvfølgelig har jeg brug for proviant, men det må jeg i første omgang selv sørge for. Og ellers er der mange tankstationer undervejs, siger Stig Tøfting.

Han vil være aktiv på de sociale medier undervejs og regner også med, at der dukker nogle gamle venner op på ruten, for det skete sidst.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke også sker noget denne gang - og formentlig en masse lir på de sociale medier. Men gør der ikke det, så lever jeg fint med det. Bare jeg samler en masse penge ind, siger Stig Tøfting.

Han har valgt at lægge arrangementet i en landskampspause, så han ikke skal direkte på kommentator-arbejde på TV3 efter turen, som det var tilfældet sidste gang. Og så har han lige et enkelt indkøb, der skal overstås, inden han går de første kilometer.

- Jeg bliver simpelthen nødt til at have en større powerbank. Jeg havde en med sidst, men den var ikke kraftig nok til at holde telefonen i live hele vejen.

