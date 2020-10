Taber TV-krig - voldsom seerflugt

Siden nytår har Yousee-kunder ikke været i stand til at se en række Superliga- og landskampe på deres tv, fordi Yousee ikke kunne enes med Discovery om en ny aftale om at vise udbyderens kanaler.

Det har kostet en hel del seere for Kanal 5 og Eurosport 2, der viser henholdsvis landsholdet og Superligaen, skriver Mediawatch.

Mediet citerer tal fra mediebureauet IUM, der viser, at Kanal 5 er faldet 53 procent i seerandel i den brede målgruppe (fra 3 år og op). Endnu hårdere er det gået ud over Eurosport 2, der viser en enkelt Superliga-kamp hver uge. Kanalen er gået 60 procent tilbage i seerandel.

Tre svære etaper: Her er de billige lykkeriddere

- Discovery har også lidt under, at fodbolden og sporten har haft vanskelige vilkår, hvilket kan aflæses i tallene, hvor Eurosport-kanalerne er hårdere ramt end gennemsnittet.

- Omvendt har kanalerne med overvejende kvindelig profil, Kanal 4 og TLC, klaret sig bedre end gennemsnittet, siger broadcastchef hos IUM, Jakob Olsen, til Mediawatch.

Tallene bekræfter den tendens, som har vist sig i Superligaen og til landsholdets kampe gennem hele 2020. Der er færre seere, end der plejer at være, efter Yousees mere end én million kunder ikke kan tilgå Kanal 5, Canal 9 og Eurosport-kanalerne.

Det trak eksempelvis overskrifter, da en Brøndby-kamp i foråret kun trak 36.000 seere, og en FC København-kamp kun tiltrak 51.000 seere. Begge blev vist på Canal 9 i marts måned.

Tallene tager ikke højde for streaming, og netop her forsøger Discovery at indhente noget af det tabte.

Ifølge Discoverys danske chef, Kasper Kryger, har de oplevet en 'massiv vækst' på Dplay, men han sætter ikke tal på.