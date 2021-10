Tabte alle kampe - nu rykker de op

Det er usædvanligt, at bundholdet i en række kan se frem til at rykke op, men det er tilfældet for flere danske hold i landets dårligste fodboldrække.

Esbjerg Eagles endte efterårssæsonen i serie 6 med nul point og en målscore på 5-27. Trods de fem nederlag i fem kampe spiller Eagles-holdet i foråret i serie 5.

- Vi kan jo ikke rigtig gøre så meget ved det, men vi har prøvet at spille nogle træningskampe mod serie 5-hold, og da blev vi godt nok rundbarberet, siger klubbens formand, Thomas Madsen, til TV Syd.

DBU Jyllands klubber har på demokratisk vis besluttet at lukke serie 6 i Jylland, da der ikke var nok hold til rækkerne, og der derfor blev for langt at køre til udekampe. Holdene skal derfor spille i serie 5 den kommende sæson.

- Det er meget sjovt

Flere andre hold har også tabt alle sæsonens fem kampe, men kan alligevel se frem til en oprykning - heriblandt et af Kristrup Boldklubs hold.

De endte med en målscore på 3-23.

- Det er meget sjovt, at vi rykker op. Det bliver jo nok lidt hårdt, men vi ser lyst på det. Vi kommer jo stadig til at møde mange hold fra serie 6. Vi tror på, at vi bare havde en skidt sæson og kan få det vendt i serie 5.

- Vores anfører holdt en fin tale til vores afslutning og fortalte, at det var flot, at vi var rykket op, og at vi nu hellere må til at tage det seriøst, siger Kristrups spillende cheftræner, Nicolai Frederiksen, til Ekstra Bladet.

Han regner med, at de nu skal begynde at træne en gang hver uge, hvorimod de før stort set kun spillede kampe. Tredje halvleg er stadig lige så vigtig.

- Det sociale har næsten større betydning end fodbolden, lyder det fra træneren.

Formand for DBU Jylland, Bent Clausen, ser vemodigt på afskeden med serie 6, der har eksisteret siden 1960'erne. Der er dog også noget at glæde sig over.

- Der er rigtig mange hold, der har holdt en oprykningsfest for første gang, fordi de nu er i serie 5, siger han til DR.