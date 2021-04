Tæt på magisk beløb

Stig Tøfting er ikke langt fra at få indsamlingen til at runde en million

Grundet et tabt væddemål har Stig Tøfting i seneste uge tilbagelagt en gåtur på 167 km i flere etaper.

Samtidig har han samlet ind til velgørenhed, og indsamlingen nærmer sig nu hastigt Tøftings mål på en mio. kr.

- Folk kan gå ind og byde på min egen Facebook-side, og vi har rundet de 900.000 nu, så jeg håber, jeg kan få knaldet den sidste 100 mand igennem, siger Tøffe.

- Der er mange, der skriver, at de gerne vil hjælpe til med at komme op på den million. De her bud kører videre til lørdag kl. 18. Det kan også være, jeg lukker ned før, hvis pengene er i kassen.

Plæneklipperen er tæt på sit mål for indsamlingen. Foto: Ernst van Norde

14 km i sandaler

Plæneklipperen måtte lørdag på den lange turs sidste etape hoppe i et noget usædvanligt fodtøj for en vandretur.

Det er han fortsat med derhjemme, da fødderne stadig ikke har det helt godt.

- Jeg går rundt i mine Birkenstock-sandaler. Det er, det eneste jeg kan ha' på.

- Mine tæer er hævet. Min lilletå er lige så stor som min storetå. Jeg kan ikke have andet på, så når jeg er udenfor en dør og henne at handle, kommer jeg gående i sandaler og mine hvide sokker.

- Folk smiler og giver mig et klap på skulderen.

Pengene for indsamlingen går til Børneancerfonden og KidsAid. Der kan doneres på MobilePay-nummeret 777611.

