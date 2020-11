Tager på turné: Det skal Bendtner i 2021

Nicklas Bendtner tager turné til næste år for at fortælle mere om sit farverige liv

Man må næsten gå ud fra, at Nicklas Bendtner ikke regner med at have et fodboldjob i den travle ende af skalaen, når man læser om hans planer for efteråret 2021.

Ved fire lejligheder stiller den tidligere topangriber op til et slags talkhow sammen med forfatteren Rune Skyum-Nielsen, som han også har skrevet sin storsælgende biografi sammen med, og makkerparret når forbi København, Aalborg, Aarhus og Odense på deres turné i november.

Her vil Bendtner gå mere i dybden med nogle af de bedste historier fra karrieren, ligesom han lover, at der kommer nye røverhistorier, som ikke fandt vej til bogen.

- Der er så meget, som jeg aldrig har fået sagt højt. Sandheder og røverhistorier, som jeg gerne vil dele i de rigtige rammer. Det kan jeg med Rune, fordi vi stoler på hinanden, siger Nicklas Bendtner.

Bendtner som Old Boys-spiller har stadig en del autografer at skrive. Foto: Anthon Unger

Han vil ifølge pressemeddelelsen blandt andet komme ind på det korte FCK-ophold, det missede Kina-ophold og også på tiden efter fodboldkarrieren.

- Vi kommer til at forberede os, som man gør til de største kampe. Jeg ved jo, hvordan det er at føle sig snydt, så det skal vi ikke nyde noget af. Folk skal have valuta for pengene. Det skal være en aften, som ikke lige bliver glemt.

Desuden er der lovning på en hemmelig gæst eller to.

