Tager pis på gammel møgsag

Der er masser af bettingselskaber, men kun én Nicklas Bendtner.

Ham har det svenske bettingfirma ComeOn! lavet en aftale med, og snart vil den 'ikke helt-'-pensionerede fodboldstjerne kunne ses på fjernsynsskærmene derhjemme.

Her tager han pis på en gammel møgsag, som også opstod i forbindelse med et spilleselskab.

SE KLIPPET ØVERST

Bendtner har bevæbnet sig med en god portion selvironi i reklamen, hvor de berømte Paddy Power-underbukser bliver trukket frem igen - i overført betydning dog.

I sin bog 'Begge sider' forklarede Bendtner, hvor meget han fik for stuntet med underhylerne, og hvem der tog egentlig tog sig af bøden, som fulgte med - læs mere her

- ComeOn! er en udfordrer i Danmark, som gerne vil gøre tingene anderledes, på en uformel, underholdende og sjov måde, det kan jeg godt li’. Min primære rolle bliver naturligvis at være ComeOn!s ansigt udadtil, så I kommer nok til at se en hel del til mig fremover, siger Bendtner i pressemeddelelsen.

Den tidligere Arsenal-spids har efter klubløsheden været meget på tv, for han har også lavet reklamer for Opel samt medvirket i Discovery-serierne 'Jaget vildt - Kendte på flugt' og 'Bendtner og Philine'.

Fodboldkarrieren er der dog mindre fart på, hvor seneste optræden var for Tårnbys old boys-hold, mens sidste kamp på topniveau dateres tilbage til 10. november 2019, hvor FC København led et 4-1 nederlag mod FC Midtjylland.

Klump i halsen: Hilsner fik ram på Werge

Voldsom millionregning efter Ståle-fyring

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!

Skift ud: Det åbenlyse - og billige - valg