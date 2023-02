Taler ud om hjemmerøveri: 'Vi kommer og nakker dig'

Den tidligere elitedommer Benjamin Leander taler nu ud om det voldsomme hjemmerøveri, han blev udsat for i sidste uge

Den tidligere elitedommer Benjamin Leander blev torsdag i sidste uge udsat for et voldsomt røveri i sit eget hjem.

Nu tager spileksperten bladet fra munden og fortæller om den traumatiske episode.

Det gør han i en tråd på sin Twitter-profil.

Ifølge Leander ringede det omkring klokken 19.30 på døren med beskeden om, at der var kommet en pakke.

Men i stedet for et postbud kom to 'suspekte typer' op til lejligheden.

'Den ene siger, at jeg skylder ham et beløb, og dem skal han ha' nu. Har ingen anelse om, hvad han taler om og beder dem forlade min opgang,' skriver han.

'Den anden af dem overfalder mig, og røverne går ind i vores lejlighed, hvor min kæreste og vores to 6-årige ser til. Hun får dem ind i soveværelset og ringer efter politiet, mens røverne stadig skriger efter penge.'

'Jeg kommer på benene og råber og skriger af dem, men bliver igen sendt i jorden. Røverne finder ingen penge, men tager min BMC-racercykel til 50.000 kroner og slutter af med at sige 'Vi kommer igen og nakker dig',' skriver Benjamin Leander.

Skrev på Twitter en halv time efter

Bare en halv time efter episoden skrev Benjamin Leander på sin Twitter-profil, hvad der var sket, og at han havde brug for en pause fra det sociale medie.

'For en halv time siden blev jeg overfaldet i mit eget hjem, mens min søn, min kæreste og min bonusdatter overværede det hele. Jeg er okay efter omstændighederne, men tager lige en timeout i alle henseender i de næste par dage,' lød det i opslaget.

Han forklarer nu, hvorfor det var vigtigt for ham at få ud det ud på Twitter så hurtigt efter overfaldet.

'Jeg tweetede i øvrigt om røveriet, fordi jeg forventes at være aktiv på SoMe i mit arbejde og trak stikket fuldstændigt lige inden en stor sports-weekend,' skriver han i føromtalte Twitter-tråd.

Politiet efterforsker sagen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der bekræfter, at de efterforsker hjemmerøveriet.

'Ifølge anmeldelsen ringede to mænd klokken 19.27 på døren. Da der blev åbnet, gik de ind i boligen, hvor de skubbede til den mandlige beboer og havde en ordveksling, der tyder på, at de er uenige om en betaling. De truer den mandlige beboer verbalt og forlader efterfølgende stedet,' skriver politiet i en mail til Ekstra Bladet.

De to mistænkte mænd beskrives begge som danske af udseende.

Den ene er mellem 185 og 190 centimeter høj, karseklippet, muskuløs af bygning og iført mørk joggingtøj på gerningstidspunktet.

Den anden beskrives som mellem 175 og 180 centimeter høj og var ligeledes iført mørkt joggingtøj på gerningstidspunktet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Benjamin Leander, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

