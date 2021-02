Teater-Tøffe: - Jeg er beæret

Stig Tøfting skal en tur på de skrå brædder…

Eller rettere: Stig Tøftings livshistorie skal opføres på de skrå brædder.

Det fortalte den aarhusianske instruktør og dramatiker Morten Lundgaard onsdag til stiften.dk, og hovedpersonen selv bekræfter over for Ekstra Bladet.

- Jeg lover, at det ikke bliver mig, der kommer til at stå på scenen! Men det er rigtigt, at jeg blev kontaktet af Morten Lundgaard for nogen tid siden, og jeg har sagt ja til et samarbejde, fortæller Stig Tøfting.

Morten Lundgaard er i fuld sving med at skrive et teaterstykke om den 51-årige Stig Tøftings fodboldkarriere og liv uden for banen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Man kan krydse fingre for at Tøftings 'Tøffe-Walk' fra 2019 bliver genskabt i det kommende teaterstykke.

Stykket skal opføres på det aarhusianske teater Svalegangen og får titlen ’No Regrets’ som Plæneklipperens bestsellerbog, der udkom i 2005.

- Jeg er jo ikke teatermand. Da jeg hørte idéen første gang, så havde jeg svært ved at forestille mig det. Er det noget ved at se? Kan det virkelig blive til noget? Men Morten Lundgaard fortalte om mange spændende idéer, og nu må vi se, hvad det bliver til, siger Stig Tøfting og fortæller, hvorfor han i sidste ende sagde ja.

- Svalegangen kunne have valgt hvem som helst at lave et teaterstykke om. Hvilken som helst person i verden, Danmark eller Aarhus. Jeg må erkende, at jeg blev meget beæret af, at valget faldt på mig. Jeg tager det som et skulderklap.

Stig Tøfting har betydet meget for Aarhus. Både hans liv indenfor og udenfor kridtstregerne skal skildres i den ny teaterforestilling. Arkivfoto: Jens Dresling

Stig Tøfting erkender, at han ikke er den person, der har besøgt de danske teatre flittigst, og derfor giver han også næsten frie hænder til Morten Lundgaard og de involverede på Svalegangen.

- Det bliver hovedsageligt Lars Steen Petersen (forfatter til No Regrets, red.), der kommer til at komme med indspark, og jeg får mulighed for at sige min mening. Det er selvfølgelig et samarbejde, men jeg er som sagt ikke teatermand, så de skal have lov til at udfolde sig.

- Jeg kommer ikke til at puste dem i nakken fra nu af og frem til premieren i 2022. Skomager, bliv ved din læst, siger Stig Tøfting med et grin.

- Svalegangen er en institution i Aarhus, og selv jeg har da været der et par gange. Men som folk måske kan se, så kender jeg bedst til Svalegangen, fordi teatret ligger lige ved siden af Jensens Bøfhus…

- Men jeg håber, at folk vil tage godt imod stykket. Da jeg så min egen historie på skrift, så var det meget effektfuldt. Jeg tror også, der var en del personer, som normalt ikke læser mange bøger, der fik læst No Regrets.

- Jeg håber, det bliver det samme med teaterstykket. At det vil lokke et lidt anderledes publikum i teatret. Så kan de smutte på Bøfhuset efter forestillingen…

Det bliver 30-årige Morten Kjær, der skal spille hovedrollen som Stig Tøfting. Teaterstykket ’No Regrets’ får danmarkspremiere 26. marts 2022 og spiller til 13. april 2022. Billetsalget er startet.

De skal redde Vejles fremtid

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

- Han er færdig med at lave mål!

Tøffes dom: HER kan den knække