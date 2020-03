Thomas Kahlenberg ramt af coronavirus

Var du på Brøndby Stadion i weekenden og var i kontakt med Thomas Kahlenberg, så hører vi gerne fra dig på 1224@eb.dk

Den tidligere fodboldspiller Thomas Kahlenberg er blevet smittet med coronavirus.

13 personer i Brøndby IF's organisation er i karantæne, oplyser Brøndby IF.

Brøndby fortæller, at Thomas Kahlenberg på en netop overstået rejse til Amsterdam har pådraget sig coronavirussen, og han er derfor nu i isolation. Han har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Kahlenberg lavet en opsporing af konkrete, navngivne personer, han har været i direkte kontakt med, og de personer er nu i hjemmekarantæne. I Brøndby IF's organisation drejer det sig p.t. om 13 personer, der er blevet placeret i hjemmekarantæne, som fordeler sig med ni personer i administrationen, heriblandt administrerende direktør Ole Palmå, og fire personer i den sportslige sektor; forsvarsspiller Joel Kabongo, assistenttræner Martin Retov, analytiker Jimmy Brinksby og sportspsykolog Christian Engell.

- Vi har allerede inddæmmet og karantænesat alle kendte og nære kontakter til Thomas Kahlenberg i tiden op til, han fik symptomer, siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri til Brøndbys hjemmeside.

- Vi har haft et godt samarbejde med Thomas Kahlenberg og Brøndby IF, og vi er glade for, at Brøndby IF nu hjælper med at få kontakt til de fans, der måtte have været i fysisk berøring med Thomas Kahlenberg søndag på Brøndby Stadion.

- Via vores dialog med Thomas Kahlenberg om hans færden søndag på Brøndby Stadion ved vi, at der er tale om et begrænset antal personer, siger hun.

Myndighederne efterlyser nu de enkelte fans, der under Thomas Kahlenbergs besøg på Brøndby Stadion har været i direkte fysisk kontakt med Thomas Kahlenberg, herunder hans visit i Fanzonen, Michael Laudrup-Loungen og receptionen på Brøndby Stadion. Styrelsen for Patientsikkerhed skal kortlægge alle, der har været i direkte fysisk kontakt med Thomas Kahlenberg for at forebygge, at flere får sygdommen.

Også Lyngby Boldklub meddeler, at tre af klubbens spillere er sendt i karantæne.

I forbindelse med kampen har tre personer fra Lyngby Boldklubs førsteholdstrup været i kontakt med Kahlenberg. De pågældende tre spillere, Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva, er alle pt. sendt i 14-dages karantæne i hjemmet af Styrelsen for Patientsikkerhed for at undgå yderligere smitte af sygdommen.

Ingen af de tre udviser p.t. tegn på at være smittede, og der er foreløbigt ingen grund til at tro, at der skulle være andre personer i risikozonen.

