Tidligere Brøndby-spiller stopper - bliver træner

Mikkel Thygesens tid som professionel fodboldspiller er et overstået kapitel, og han fortsætter nu som assistenttræner i FC Helsingør. Her er bestyrelsesformand Jordan Gardner meget tilfreds med nyansættelsen af den tidligere FC Midtjylland- og Brøndby-spiller.



Det fortæller formanden i et interview med klubbens hjemmeside.



- Mikkel har gjort et rigtig godt indtryk på os i de samtaler vi har haft. Han er en vidende og behagelig fyr, der har en meget omfattende erfaring som spiller fra nogle af de størst danske klubber, fra udlandet, samt fra landsholdet, siger han og fortsætter:



- Vi er sikre på, at den ledelseserfaring han har fået som spiller og som anfører, i klubber som FC Midtjylland og Brøndby, vil være en rigtig god ballast for hans overgang til rollen som assistenttræner. Vi er meget begejstrede for at kunne byde Mikkel velkommen i FCH, lyder det fra Jordan Gardner.



I løbet af Mikkel Thygesens karriere nåede han at spille 320 kampe i Superligaen, hvor han nåede at score 49 gange. Dertil fik han også en periode i tyske Borussia Mönchengladbach.



Senest tørnede Mikkel Thygesen ud for FC Roskilde i 1. division, og nu skal han altså være Morten Eskesens højre hånd i Helsingør, som netop har gennemgået sin anden nedrykning i træk.

