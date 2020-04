Tidligere FCK-boss slår millioner af luksushus

Se de unikke fotos: Derfor sælger tidligere FCK-boss

I oktober satte Karsten Aabrink sin imponerende landejendom i Hørsholm til salg for den nette sum af 39,5 millioner kroner.

Men selvom der både er privat tennisbane, hestefold, park og skov, så er det endnu ikke lykkedes den tidligere FCK-direktør og fodboldagent at få solgt ejendommen.

Til trods for at han og hustruen ifølge boligsitet Boliga i begyndelsen af året barberede 2,7 millioner kroner af prisen, så man nu 'blot' skal finde 36,8 millioner kroner for at få råd.

Det er et foreløbigt nedslag på syv procent og giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 69.433 kroner.

Ifølge Boliga er det 15.000 kroner mere end gennemsnittet for samme boligtype i området.

Karsten Aabrink i selskab med Søren Lerby. Foto: Claus Lunde/Polfoto

Ekstra Bladet talte i oktober med Karsten Aabrink, der løftede sløret for, hvorfor familien ville sælge.

- Vores ene datter er flyttet hjemmefra, den anden flytter snart. Derfor sælger vi vores hus. Vi vil gerne blive boende i Hørsholm, men i en mindre bolig, sagde Karsten Aabrink til Ekstra Bladet.

Han og hustruen, Bettina Louise Danielle Aabrink, købte de 530 kvadratmeter i 2012 for 15,85 millioner kroner, men der er løbet en del vand gennem åen siden da.

- Vi har gennemrenoveret ejendommen og har været utrolig glade for at bo her. Vi har boet her syv år, siden vi vendte hjem fra Frankrig, tilføjer Karsten Aabrink, der altså ikke kan se frem en gevinst på hele differencen mellem købs- og salgspris. Trods alt.

