Tidligere FCK'er gør comeback som 40-årig

Den tidligere FC København-spiller Kofi Dakinah gør comeback i Serie 1 for Værløse.

Det skriver sn.dk.

Den 40-årige forsvarsspiller indstillede sin karriere i 2013, og inden da nåede han blandt andet at spille 41 kampe i Superligaen.

Kofi Dakinah startede karrieren i FC København, hvor det også blev til syv optrædender i den bedste række. Dakinah debuterede i 1999, og højdepunktet i FCK-trøjen var et mål mod Silkeborg IF for præcis 20 år siden.

Pernille Blume deler frækt nøgenbillede

Foto: Thomas Sjørup

Midtstopperen spillede også Superliga-bold for Herfølge Boldklub og FC Nordsjælland, men har blandt andet også optrådt i engelsk fodbold for Wallsall og Kidderminster.

Da han indstillede karrieren, slog han sine folder i IFS Birkerød, og nu gør han altså comeback.

- Han ser fit ud. Han er ikke blevet langsommere, siger Værløses holdleder Tom Albret til sn.dk.

Kofi Dakinahs comeback i dansk fodbold er naturligvis betinget af, at ligaerne bliver genoptaget på et tidspunkt i løbet af foråret.