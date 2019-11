Tidligere FCM-træner dømt for at sende penisvideoer

En 23-årig mand blev torsdag kendt skyldig og idømt 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse mod to af sine tidligere spillere

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Der blev gjort kort proces i Retten i Herning torsdag eftermiddag, da en tidligere FC Midtjylland-træner blev dømt for at have blufærdighedskrænket to ungdomsspillere sidste år.

Den 23-årige mand tilstod at have sendt billeder og videoer via det sociale medie Snapchat med seksuelt indhold til to drenge under 15 år fra juli til oktober sidste år.

Det takserede dommer Hanne Rokkjær Fløe til 20 dages betinget fængsel. En dom, som den forhenværende fodboldtræner og hans forsvarer Kaare Christensen modtog uden at anke.

Derudover må den tidligere FCM-træner ikke beskæftige sig med børn under 18 år de næste to år.

Sendte krænkende videoer og billeder

Sagen nåede offentligheden i oktober sidste år, da FC Midtjylland oplyste, at de havde bortvist og politianmeldt en af deres talentfulde ungdomstrænere.

Det viste sig efterfølgende, at manden havde sendt både billeder og videoer af sig selv, mens han onanerede og sagde ting som 'skal jeg sutte dig'.

Materialet blev sendt til mindst to spillere fra mandens tidligere ungdomshold i FC Midtjylland. En spiller fik tilsendt fem videoer og fem billeder, mens en anden slap med en enkelt video og to-tre billeder.

Han havde tidligere været assistenttræner for de to drenge, men var på daværende tidspunkt ikke træner for dem længere.

- Det er utroligt dumt

Den 23-årige fodboldtræner måtte flere gange tørre tårer væk fra kinderne, da han forklarede sig foran retten, hvor ofrene ikke var til stede, da det var en tilståelsessag.

- Det er en åndssvag leg og spil, hvor man får gejlet hinanden op. Hvor man får ophidset hinanden til at gøre noget, der er utrolig dumt. Der er ingen tvivl om, at der var kun en, der skulle have sagt stop - og det var mig. fordi jeg er ældst og fodboldtræner, lød forklaringen.

De to ungdomsspillere har klart afvist, at de selv skulle have sendt lignende indhold til den 23-årige.

Ifølge træneren havde han et særligt tæt forhold til netop de to spillere, fordi de havde problemer på og uden for banen.

Anklageren kunne udover at dokumentere de krænkende billeder og videoer fortælle, at træneren havde sendt meget personlige beskeder til de to drenge, hvor han blandt andet skrev, at han elskede og savnede dem.

- Det er dumt, og det er noget, jeg har fortrudt 500 gange, lød svaret.

Sagen skulle oprindeligt have været for retten i april, men en personlighedsundersøgelse gjorde, at sagen dengang blev udskudt. Derfor måtte både ofre og gerningsmand vente mere end år på at få sat et punktum i sagen.

Ifølge trænerens eget udsagn styrtede hans verden sammen, da han i slutningen af oktober sidste år blev opdaget og sparket ud af FC Midtjylland.

- Min verden blev revet fuldstændig væk under mig. Jeg mistede min identitet. Jeg var FCM-træner, og det er det meste stolte, jeg nogensinde har oplevet. Så når det bliver revet væk, så handler man lidt i panik. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, forklarede han til anklagerens spørgsmål om, hvorfor han efterfølgende tog kontakt til spillere, trænere og forældre i klubben.

Udover den betingede fængselsdom og forbuddet mod at arbejde med børn, skal den tidligere træner også betale 5.000 kroner til de to ofre og sagens omkostninger.

Se også: FCM-træner anholdt efter at have sendt krænkende billeder

Se også: Efter mere end et år: Nu skal bortvist FCM-træner for retten