Tidligere Jammerbugt-træner rykker til AaB

Bo Zinck stopper i Thisted FC og drager i stedet til Aalborg, hvor han får ansvaret for AaB's U19-hold, erfarer Ekstra Bladet

Han har stået i spidsen for den kaosramte klub Jammerbugt FC og siden Thisted FC i 2. division.

Nu går turen imidlertid til et andet sted i Nordjylland, da Bo Zinck skal være AaB's nye U19-træner. En årgang, der i det sidste stykke tid har været på udkig efter forstærkning på trænerposten.

Det skrev Nordjyske tidligere tirsdag, og det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger.

Den erfarne divisionstræner forventes at blive præsenteret i AaB om bare få dage.

Hovedpersonen vil ikke kommentere på Ekstra Bladets oplysninger, men fortæller, at han har et godt forhold til mange i og omkring den stolte Aalborg-klub.

Oprindeligt havde Bo Zinck stadig et år tilbage af sin aftale med Thisted FC, der i den netop overståede sæson sluttede på en tredjeplads i 2. division med to point færre end Hillerød, der endte som nummer to.

Bo Zinck har tidligere været træner for den skandaleombruste klub Jammerbugt FC, der igennem længere tid har haft store løn- og skatteproblemer under den tyske ejer Klaus-Dieter Müllers ledelse.

