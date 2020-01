Tidligere landsholdsreserve skifter til 2. division

FC Helsingør kan stable et ganske markant 2. divisionshold på benene, og den tidligere Superliga-klub er i hvert fald ikke blevet mindre frygtindgydende for konkurrenterne efter den seneste tilgang.

Fredag har FC Helsingør præsenteret den danske veteranmålmand Kevin Stuhr-Ellegaard som ny mand i folden. Den tidligere landsholdsreserve rykker på en fri transfer til domkirkebyen efter en årrække i svensk fodbold for Elfsborg.

- Jeg er enormt glad for at få muligheden for at komme til FC Helsingør og være med i det projekt, som er ved at blive bygget op her. Jeg får muligheden for at arbejde med udvikling af unge mennesker med passion for fodbold, men jeg er først og fremmest fuldt fokuseret på at være målmand for klubben. Jeg har efterhånden noget erfaring, men jeg har masser af lyst til fodbold i mig stadigvæk, siger 36-årige Kevin Stuhr-Ellegaard.

Målmanden har tidligere tørnet ud for klubber som Manchester City, Hertha Berlin og Heerenveen, mens hans seneste danske arbejdsgiver var Randers FC. Nu rykker han altså til FC Helsingør, der er suveræn tophold i 2. division med et forspring på 11 point ned til Vanløse IF.

FC Helsingør råder også over velkendte navne som Jeppe Kjær, Thomas Kristensen og Daniel Norouzi.

