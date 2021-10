Tidligere Superliga-angriber kollapser midt i kamp

Der var uhyggelige scener i den østrigske pokalturnering onsdag aften. Her kollapsede angriber Raphael Dwamena således efter 15 minutter af kampen mellem FC Blau-Weiß Linz og TSV Hartberg.

Han er dog i en stabil tilstand, skriver Kronen Zeitung og flere andre østrigske medier.

Raphael Dwamena har en fortid i dansk fodbold hos Vejle Boldklub, hvor han for lige knap et år siden stoppede som spiller. Han har nemlig en hjertedefibrillator indopereret, fordi han tidligere har haft hjerteproblemer, og den viste en 'bekymrende måling' i den danske klub.

Efter stoppet i Vejle Boldklub skiftede ghaneseren i sommer til FC Blau-Weiß Linz, hvor han debuterede tidligere i oktober måned og siden har spillet et par kampe.

Onsdagens pokalkamp mod TSV Hartberg var Raphael Dwamenas fjerde, men efter et kvarter kollapsede han altså, og kampen blev af den grund aflyst. Angriberens hjertedefibrillator blev aktiveret, og han blev tilset af lægestaben og kørt på hospitalet.

Efterfølgende har FC Blau-Weiß Linz forklaret, at de ikke tidligere har observeret problemer med spillerens hjerte.

- Der var ingen unormale målinger, og alt gik uden problemer til træning og i kampene, siger cheftræner Stefan Reiter om angriberen.

Raphael Dwamena, 26 år, nåede at spille seks kampe for Vejle Boldklub med to mål til følge. Han har en fortid i FC Zürich, FC Liefering, SC Austria Lustenau, Levante og Real Zaragoza, mens han har spillet otte landskampe for Ghana.