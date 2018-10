Tidligere Superliga-spiller pludselig død: 'Et ordentlig menneske'

Kim Poulsen var træner for Jan Larsen i flere omgange, da han stadig var aktiv spiller. Her oplevede Kim ham altid som en stærk holdspiller, der også var behagelig at være sammen med uden for banen

I Aarhus Fremad, Viborg og Randers har de to arbejdet sammen, så de lærte hinanden at kende over flere år.

Det var et bekendtskab, som Kim Poulsen var glad for, at han fik.

- Det var jo en spiller, jeg kendte. Der er nogen spillere, man får fornøjelsen af at arbejde sammen med i forskellige klubber af flere omgange, fordi det lige flasker sig, siger han til Ekstra Bladet.

Kim fortæller blandt andet, at han satte stor pris på Jans egenskaber på banen, fordi han altid kom med en kampgejst og en vilje.

- Han var altid klar til kamp, og den indstilling var han god til at 'smitte' af på sit hold og sine medspillere.

- Jan han var en rigtig holdspiller. En hårdtarbejdende spiller med en fantastisk attitude, der altid var klar til en intens fight. Han kunne jo godt lide at gå til makronerne, hvis man kan sige det sådan, fortæller han.

Kim Poulsen er i dag manager for FC Sønderborg. Foto: Jens Dresling

Det var dog ikke kun på banen, at Kim Poulsen var glad for at have Jan Larsen.

Uden for banen var han også en person, som var behagelig at være i selskab med.

- En rigtig guttermand og et ordentligt menneske. En reel person, der var ikke så meget snik-snak. Han var ukompliceret og ligetil, både i hans spil og som menneske.

- Både en fodboldspiller og en person, som jeg har værdsat højt. Jeg har desværre ikke haft noget at gøre med ham i flere år, men vi har haft mange gode timer sammen, siger han.

En af de gode stunder, som de to har delt, må være pokalfinalen i 2000.

Viborg vandt nemlig 1-0 over AaB, og det er til dato klubbens største triumf.

Nyheden om det triste dødsfald fik Kim Poulsen lørdag morgen, da en bekendt gjorde ham opmærksom på det.

- Så stopper man op og tænker 'down the memory lane'. Det virker meningsløst. Jeg kunne ikke forestille mig, at han lige pludselig skulle være væk.

- Mine tanker går jo selvfølgelig til hans familie og hans nærmeste, siger han.

