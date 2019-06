Tidligere top-dommer langer ud: - Få nu fløjtet den kamp af!

En dommer nægtede at afbryde en serie 3-kamp mellem Bruunshåb/Tapdrup IF og Viborg Nørremarken på trods af voldsomt tordenvejr. Nu kommer tidligere topdommer med en opsang

Spillerne var chokerede.

20 minutter før tid åbnede himlen sig over dem som følge af et voldsomt og vildt tordenvejr. Men på trods af den åbenlyst farlige lyn og torden nægtede dommeren i serie 3-kampen at afbryde opgøret.

Og det rystede spillere fra både Bruunshåb/Tapdrup IF og Viborg Nørremarken, der i sidste ende valgte at udvandre fra kampen af frygt for egen sikkerhed.

Den voldsomme situation burde være undgået, hvis man spørger tidligere topdommer, Claus Bo Larsen.

Han slår over for Ekstra Bladet fast, hvor vigtigt det er at afbryde en kamp, når det tordner og lyner:

Claus, hvad skal man gøre sig af overvejelser som dommer, når det begynder at lyne?

- Som dommer er du nødt til at tænke på, at det er farligt for mig selv og for spillerne. Det er med at få blæst af. Få nu fløjtet kampen af, hellere for tidligt end for sent.

Hvad tænker du om, at dommeren ikke blæste kampen af?

- Hvis lynet slår ned i en af dem, så har du jo som dommer et kæmpe problem over for dig selv.

- Jeg siger altid, at kampen skal blæses af. Få nu stoppet det der. Det er lige meget, om jeg ude som dommer eller tilskuer. Det nytter bare ikke noget.

- Det handler om folks sikkerhed frem for alt.

I serie 3-kampen endte begge hold med at forlade kampen mod dommerens beslutning. Hvad tænker du om det?

- Der, synes jeg, spillerne har gjort det rigtige.

Det var her, at torden-dramaet fandt sted onsdag aften. Foto: Screendump/Google

Forstår du, hvordan dommeren kan insistere på at fortsætte kampen?

- Altså, nu ved jeg ikke helt, hvordan forløbet har været, og jeg har ikke set nogen video. Men du skal også huske på, at dommeren også kun er et menneske.

Dommeren spurgte angiveligt en af anførerne til råds ift. om han skulle afblæse kampen. Men det er vel ikke spillerens valg?

- Der er kun én, der bestemmer, og det er dommeren. Man kan godt spørge til råds, men i sidste ende er det dommeren, der skal tage valget, siger Claus Bo Larsen.

Anbefaler at stoppe

Fra officiel side anbefaler DBU, at dommeren vælger at afbryde kampen, så snart der er tordenvejr af hensyn til spillernes sikkerhed. Men det vil altid være et dommerskøn, lyder det på forbundets hjemmeside.

Da Jonathan Richter i 2009 blev ramt af lynet og siden lå i koma og kæmpede for sit liv, blev det skærpet af DBU, at dommeren kan ty til fodboldloven for at finde hjemmel til at afbryde en kamp på grund af tordenvejr.

Ifølge fodboldloven er det 'dommerens pligt at standse, udsætte eller afbryde kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding', og det kan altså også betyde tordenvejr. Men i sidste ende vil det være op til dommeren selv.

Claus Bo Larsen valgte i sin tid som dommer selv at afbryde en pokalfinale mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på grund af lynnedslag.

- Jeg kunne se med det samme, at der stod lyn henover stadion. Jeg skal ikke stå med det ansvar, at lynet rammer en linjedommer eller en bolddreng. Så vigtigt er fodbold ikke, slår den tidligere topdommer fast.

