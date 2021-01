Tilbageholdt i lufthavn

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Fredag forsøgte Rodolph Austin at forlade Jamaica ved at tage et fly hjem til Danmark, men han blev tilbageholdt i lufthavnen i Kingston, skriver Jyske Vestkysten.

Grunden til at den bomstærke forsvarsspiller blev forhindret i vende hjem til holdkammeraterne i Esbjerg, som han repræsenterer i 1. division, var, at han ikke var i stand til at korrekt kunne fremvise resultatet af en coronatest, han ellers havde fået foretaget.

Det er lidt kompliceret, forklarer Jimmi Nagel Jacobsen, sportschef i Esbjerg.

- Det her er et gigantisk puslespil, og vi har nærmest haft to mand beskæftiget på fuld tid for at få sat en rejseplan sammen. Problemet er, at han skal mellemlande flere steder på vejen, og at reglerne for coronatests hele tiden bliver lavet om i de forskellige lande.

- Men det seneste, jeg har hørt, er, at han flyver mandag, lander tirsdag, og hvis alt går vel, kan han træne torsdag, siger Jimmi Nagel Jacobsen til Jyske Vestkysten.

Selvom Rodolph Austin for længst er rundet 35 år, forventes han i noget tid endnu at fortsætte i dansk fodbold, hvor han tidligere har repræsenteret Brøndby, som han forlod i sommeren 2017 for netop Esbjerg.

Esbjerg åbner forårssæsonen 13. februar med en hjemmekamp mod Vendsyssel.