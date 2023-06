Tiltalt fodboldspiller er helt alene i retten

Der er langt til fodboldbanen. Han løfter ikke fødderne ret meget, som han går der med blikket stift rettet mod jorden foran retsbygningen med sin telefon i hånden.

Det er tirsdag morgen.

Han er lige steget ud af en taxa. Blikket flakker lidt rundt. Han tager en sort hætte på, og da Ekstra Bladet spørger, om han har en kort kommentar, ryster han på hovedet og går ind bygningen.

Alene. Ingen fra hans klub er til at spotte. Heller ikke, når man træder indenfor.

To ud af i alt fire berammede datoer i retssagen mod en voldtægtstiltalt spiller i dansk fodbold har nået sin ende, efter at torsdagens retsmøde i Københavns Byret er gået på hæld.

I alt er spilleren tiltalt i tre forhold. Ved det første er han tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt, og så er han tiltalt for blufærdighedskrænkelser af yderligere to kvinder.

Han nægter sig skyldig i det hele.

Hængt ud på Twitter - folk kiggede mærkeligt

Torsdag blev sagens sidste to tilfælde gennemgået i retslokalet. Nøjagtig som i tirsdags tog tiltalte plads mellem sin tolk og forsvarer, Tenna Dabelsteen, inden han satte sig i midten af rummet i vidneskranken for at svare på spørgsmål om et møde med en kvinde den 30. juli 2022.

Et møde, der 2. september endte i en anmeldelse om, at spilleren - ifølge anklageskriftet - havde krænket kvindens blufærdighed ved at have kysset hende på halsen og befølt hende i skridtet mod hendes vilje, og som kvinden skrev om offentligt på Twitter.

Pressen og et par civile fyldte stolene bagerst i lokalet, og der var stadig ikke dukket personer fra klubben op.

Men netop klubbens rolle i sagen var kortvarigt et tema, da forsvareren spurgte tiltalte til opslaget på Twitter, og om han derigennem havde fået indikationer på, at personer i klubben samt medspillere mon havde læst det.

- Ja, fordi klubben var tagget i opslaget, forklarede han.

- Da jeg kom til træning, talte folk om det. De kiggede på mig. Træneren kaldte mig hen for at fortælle, at han var klar over, at der var noget, men det var vigtigt, at jeg var koncentreret, fordi der var træning.

Han tilføjede, at han på opfodring fra klubben blev bedt om at slette sine sociale medier.

2. september skrev den forurettede pige på Twitter, at hun var blevet krænket af fodboldspilleren.

Han blev anholdt syv dage senere - 9. september. Dagen efter blev han fremstillet i et grundlovsforhør og siden varetægtsfængslet.

Der er afsat yderligere to retsmøder i sagen. 13. juni og 23. juni. De er afsat til forklaringer i forbindelse med de to sager om blufærdighedskrænkelse samt domsfældelse.