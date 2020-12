To Superliga-spillere ramt af corona

Der var dårlige nyheder i Randers FC op til tirsdagens pokalkamp mod Holstebro. Her kunne kronjyderne nemlig melde, at to af klubbens spillere er testet positive med coronavirus.

Det drejer sig om Tosin Kehinde og Nikola Mileusnic, der begge er ramt. Resten af Randers-truppen samt trænerstaben er testet negative, men for en af spillerne i Randers får resultaterne tirsdag konsekvenser.

Issah Salou er trods en negativ test nemlig anset som nær kontakt til Kehinde, og dermed var Salou ikke med i tirsdagens pokalkamp.

Randers FC har fulgt de gældende retningslinjer og taget alle forholdsregler for at inddæmme smitten. Spillertrup og stab bliver testet igen såvel fredag som søndag, mens man kører med ekstra skærpede regler internt.