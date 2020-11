Tøffe dømt offside: Ramt af corona

Når FC Midtjylland og FC København søndag aften krydser klinger i Herning, bliver det uden Stig Tøfting i TV3-studiet. Plæneklipperen har lørdag måttet melde afbud, efter han er blevet fældet af en positiv corona-test.

- Jeg kom hjem til Aarhus torsdag efter tre dages arbejde i København, hvor jeg sent tirsdag aften var blevet testet negativ, inden jeg skulle deltage i Natholdet på TV2. Men torsdag blev min kæreste Heidi testet positiv, og derfor lod jeg mig for en sikkerhed skyld teste i dag, lørdag, og den straks-test viste så, at jeg nu er positiv, fortæller Stig Tøfting hjemme fra hjørnesofaen i Viby.

Heidi Østerlund er træt og har en smule hovedpine, Stig Tøfting har ingen udprægede mén ud over en tør hoste, han faktisk har døjet en smule med i over en måned.

- Nu er jeg så også ramt, men det går fint ud fra den betragtning, at vi begge fungerer og kan hygge os med lidt brætspil og den slags. Men jeg ved jo udmærket, at ikke alle slipper så let, som det foreløbig ser ud til, at vi gør, siger Stig Tøfting.

Han og Heidi har begge deltaget telefonisk i smitteopsporing, og da Stig jo er en mand med mange kontakter, har han også valgt at lægge ’nyheden’ op på Facebook for både at informere og berolige folk.

- Det er jo ikke alle, der synes, det er fedt at fortælle om, men jeg gider ikke lade være. Jeg har forsøgt at komme i tanke om alle, jeg har været tæt på de seneste dage, men der kan være smuttet nogen, og nu har folk i hvert fald chancen for reagere, hvis de synes, de har været tæt på mig, siger Stig Tøfting.

Han har vanen tro været en flittig gæst på padelbanerne, og det er et godt gæt, at eventuelle nederlag vil blive forklaret med udbrud af covid-19 i et tidligt stadie…

Stig Tøfting melder, at køleskabet er stort, velfungerende og rummer lidt af hvert, og en lille glad nyhed er der også:

- Jeg har de sidste to nætter sovet for mig selv i børneafdelingen, men nu, da jeg er testet positiv, mener Heidi, jeg lige så godt kan rykke tilbage i dobbeltsengen igen.

Tv-station skifter ud i toppen

Forsøgte at flygte fra hospital

Uudtømmelige pengetanke en myte i Superligaen