Tøffe om Peter Mikkelsen: Han var fantastisk

Stig Tøfting fremhæver Peter Mikkelsen som en fantastisk dommer og et lige så fantastisk menneske uden for fodboldbanen

En dommer er ikke altid populær blandt spillerne - det er jo trods alt dommeren, der har kortene og bestemmer slagets gang.

Men for den tidligere AGF-midtbaneslider Stig Tøfting var der ingen tvivl om, at netop afdøde Peter Mikkelsen var gjort af noget specielt.

- Han var fantastisk som dommer.

- Han kunne styre kampene, men man kunne også snakke med ham.

- Man kunne godt ytre sin mening og utilfredshed, uden at det kostede. Og så kunne han sige, at, 'det kan være, at du har ret, men jeg så det anderledes, og derfor dømte jeg sådan'. Det må man have respekt for, siger Stig Tøfting.

Han fremhæver også, at Peter Mikkelsen ikke kun var til at tale med på fodboldbanen. For uden for linjerne var han også fuld af godt humør.

- Han var også et godt menneske uden for banen. Altid flink og rar og i godt humør. Han kom altid over og spurgte til, hvordan det gik og klappede dig på skulderen, siger Stig Tøfting, der er tydelig trist over, at Peter Mikkelsen tabte kampen til kræften.

- Han blev kun 58 ... Det er fandeme for tidligt.

- Den sygdom er simpelthen hadeobjekt nummer et. Der er for mange gode mennesker, der bliver taget af den før tid, siger Stig Tøfting.

Se også: Rørende hyldest til verdens bedste Peter: - Vi blev behandlet som konger

Send Peter Mikkelsen i Hall of Fame

Se også: Peter Mikkelsen er død