Tøfting erkender tumult

Stig Tøfting blev torsdag anklaget for vold i Vejle Amts Folkeblad efter en Thomas Helmig-koncert for nylig i Vejle.

Tøfting tager stor afstand fra den udlægning, der er fremkommet i Vejle Amts Folkeblad.

- Jeg har talt med fyren, som jeg desværre røg i tumult med forleden i Vejle.

- Jeg har ikke slået ham, men erkender, at jeg skubbede til ham i en tumult-episode.

- Han har ikke noget ønske om, at der skal laves en sag ud af det, det har jeg heller ikke. Og vi har givet hinanden håndslag på, at sagen er ude af verden, udtaler Stig Tøfting.

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Jeg er ærgerlig over den udlægning af sagen, jeg har set i Vejle Amts Folkeblad. For det er slet ikke den historie, jeg kan genkende fra, hvad der skete den aften i Vejle Musikteater.

- Men nu er jeg glad for, vi kan lægge det her bag os og komme videre, fastslår han.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad skulle han have slået en anden mand i ansigtet flere gange, da gæsterne var på vej til at forlade Vejle Musikteater efter koncerten. Forud var gået en diskussion mellem parterne tidligere på aftenen.

Det får ingen konsekvenser for Stig Tøftings ansættelse på Viaplay, at han var involveret i noget tumult, da han var til Thomas Helmig- koncert forleden i Vejle. Foto: Casper Dalhoff

Viaplay: Tøfting kan fortsætte

Stig Tøftings arbejdsgiver, Viaplay, har haft lejlighed til at undersøge tingene.

- Stig Tøfting har en lang historie, som blandt andet gør, at han er i søgelyset, når han går i byen, og det gør Stig Tøfting af og til, sportschef Benjamin Munk Lund.

- Jeg har nu haft lejlighed til at undersøge sagen, som beskrives i Vejle Amts Folkeblad, og på baggrund af de samtaler, jeg har haft med flere, der var til stede, så ser jeg ikke noget problem i, at Stig Tøfting kan fortsætte sine opgaver for os hos Viaplay.

Foto: Per Lange

- Ja, der har været tumult, som flere har overværet, men Stig Tøfting siger, at han ikke har slået nogen, men bekræfter, at han var involveret i noget tumult, hvor han blandt andet skubbede til den angiveligt forurettede, siger Benjamin Munk Lund og uddyber:

- Jeg har også haft lejlighed til at tale med andre personer, som var til stede den aften, og som kender og efterfølgende har talt med den angiveligt forurettede.

- De har vist mig en besked fra personen, hvor han bekræfter, at han ikke er blevet slået af Stig Tøfting, og at han ikke ønsker, at der skal gøres mere ved sagen. Han ønsker tværtimod at lægge den bag sig.

- Det giver mig billedet af en tumult-episode, som Stig Tøfting set fra min stol optimalt set havde undgået, men som han desværre havnede i. Men med den viden, jeg her og nu har om episoden, så gør jeg ikke mere ved den, fastslår Benjamin Munk Lund.

