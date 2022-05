Tøfting i biluheld: - Havde glasskår i underbukserne

'Ja, det var så heldigvis åbenbart ikke min tur til at skulle herfra i en et-værelses med låg.'

Sådan starter Stig Tøfting ud med at skrive i et Facebook-oplsag, han slog op fredag formiddag, efter at han torsdag nat kolliderede med en stor hjort, der krydsede vejen.

Den tidligere fodboldspiller og nuværende fodboldekspert havde været i Herning for at kommentere Superliga-braget mellem FC Midtjylland og Brøndby IF, og det var på turen hjem derfra, uheldet skete.

Kampen - nogle timer forinden - havde en dramatisk afslutning, da Brøndby udlignede i det sidste sekund, og Tøfting havde nok ikke regnet med, at han skulle opleve mere drama i sin bil.

- Jeg talte i telefon med min bedre halvdel, da det skete, så jeg nåede ikke at opfatte ret meget. Jeg var lige kørt fra Herning og kørte på motorvejen, da jeg til venstre opfangede en eller anden stor skikkelse, og lige da jeg drejede hovedet, så bragede der et stort dyr ind i ruden, der sprang til atomer. Først troede jeg det var en hest, men det var ikke til at se i momentet.

- 500 meter efter kørte jeg ind på en rasteplads med glasskår i underbuskerne og på toppen af mit hoved. Jeg ringede til Vejdirektoratet for at fortælle, at der nok lå et såret dyr et sted mellem Herning og Silkeborg, forklarer Tøfting, da Ekstra Bladet fanger ham.

Stig Tøfting er en hård hund og lader ikke uheldet stoppe ham fra at kommentere fodbold. Foto: Casper Dalhoff

En hård hund

På trods af den voldsomme oplevelse lader Tøfting sig ikke slå sig ud. Han er allerede klar til at kommentere fodbold igen søndag.

- Jeg er ved godt mod. Der skete jo ikke som sådan noget, fordi jeg ikke kørte det over, og på den måde røg det ikke ind gennem forruden. Vi har sovet fint.

- Jeg er klar til at kommentere og til at få bilen repareret, siger han med et lille grin.

Næste opgave for Tøfting er på søndag, når han skal være med til at dække braget mellem AaB og Brøndby.

