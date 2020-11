Tog usædvanligt skridt: Nu er der nyt

DBU Jylland har besluttet at klare en sag om hærværk og tyskerfjendtlighed med et møde frem for straf. Der er forskellige forklaringer i sagen, lyder det

I sidste uge valgte DBU Jylland noget usædvanligt at åbne en sag af egen drift, efter en leder fra den danske klub Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening (HKUF) i Sydslesvig, hævdede, at klubbens U13-hold jævnligt chikaneres af danske modstandere på grund af den tyske baggrund.

I forrige weekend fik holdets træner smadret sin bilrude på parkeringspladsen tæt ved Tønder SF's fodboldbaner, efter der havde været uoverensstemmelser mellem træneren og en forælder i forbindelse med U13-kampen.

Desuden hævdede lederen, at klubben, der geografisk er placeret i Tyskland, men er dansk, flere gange har oplevet nazi-tilråb fra danske modstandere.

DBU undersøger nazi-sag

Sagens alvor fik DBU Jylland til at tage sagen op af egen drift på baggrund af en artikel i Flensborg Avis, men unionen kommer ikke til at uddele en straf på baggrund af sagen, oplyser turneringschef Ole Frandsen til Ekstra Bladet.

- Vi har fået Tønders udlægning af sagen, og ud fra det har vi taget hånd om denne her sag. Vi har en dialog i gang i forhold til at få sat et møde op og få rundet sagen af.

- Konsekvensen er, at vi tager et møde med klubberne for at finde ud af, hvad der er op og ned, for som i så mange andre sager er der vidt forskellige udlægninger af hvad der reelt er foregået.

- Det er vigtigt, at man får det indberettet, hvis man kommer i de situationer, så vi ikke skal læse det i en avis.

Den forurettede klub hævder som nævnt, at de jævnligt oplever chikane på danske fodboldbaner. Blandt andet med tilråb som 'sieg heil' og 'heil Hitler', men det var ikke tilfældet i den seneste kamp, hvor træneren fik smadret en bilrude.

- Hvad har I gjort for at undersøge de påstående nazi-tilråb?

- Vi har taget fat i den konkrete sag, fordi der var noget helt konkret. Nu tager vi så et møde med dem, hvor man kan drøfte, om der er sket lignende i andre kampe, siger Ole Frandsen.

- Har sagen vist sig at være mindre alvorlig, end I frygtede?

- Det er farligt at sige, for det, der opleves af en person, kan opleves anderledes af en anden. Jeg kan bare konstatere, at der er vidt forskellige opfattelser, siger Ole Frandsen.

Formanden for Tønder SF afviste over for Ekstra Bladet, at bilruden nødvendigvis blev smadret på grund af uoverensstemmelsen, ligesom en af de klubber, som angiveligt skulle have kommet med nazi-tilråb, blankt afviste beskyldningerne.

