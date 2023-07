Tommy Møller Nielsen er død i en alder af 61 år.

Det bekræfter hans hustru, Lisbeth Møller Nielsen, over for Fyens Stiftstidende.

Tommy Møller Nielsen var søn af tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, der vandt EM-titlen med Danmark i 1992.

Tommy Møller fik sin fodboldopvækst i OB og i en periode med sin far som træner. Her nåede han faktisk at få mange kampe på højeste niveau i de år, hvor OB var en magtfaktor i den bedste fodboldrække. Han fortsatte sin aktive karriere i B1909, OKS og KB.

Tommy Møller Nielsen gik siden trænervejen, hvor han var i Glasgow Rangers, og havde også en assistent-rolle i Aberdeen, hvor Ebbe Skovdahl var cheftræner.

Han var også sportschef i Maccabi Netanya i Israel. Siden cheftræner i Viborg og HB Køge samt assistent i FC Vestsjælland, hvor han i 2015 sluttede sin aktive trænerkarriere.

Arbejdede for Manchester United

Fra 2016 har han haft titel af first team senior scout for Manchester United. Han havde til opgave at finde spillere til Manchester Uniteds Premier League-mandskab som scout i hele Skandinavien.

Lars Høgh og Tommy Møller Nielsen i forbindelse med Richard Møller Nielsens bisættelse. Foto: Lars Poulsen

Når man kom rundt i Superligaen for at se de største kampe, kunne man næsten altid være sikker på at støde ind i Tommy Møller Nielsen. Det var altid med et håndtryk og en snak om, hvad der rørte sig i fodboldverdenen.

Tommy Møller Nielsen var flittig, grundig og ihærdig som en scout, der så flere hundrede fodboldkampe om året i hele Skandinavien. Han var opdateret på alle spillere. Kendte alt til deres styrker og svagheder. Ingen kunne overraske Tommy Møller med en detalje om en enkelt spiller. Tommy var altid opdateret.

Jobbet i Manchester United var ubetinget drømmejobbet for Tommy Møller Nielsen, der, selvom han havde hele verden som sin arbejdsplads, bevarede tilknytningen til Fyn. Her boede han med sin familie i Kerteminde.

Han var tydeligvis også stolt over at arbejde for en af verdens største fodboldklubber.

Men han var også diskret, for han udtalte sig aldrig om sit job til offentligheden. Han arbejdede i det skjulte rundtom på diverse fodboldstadions i Skandinavien og til tider i hele verden.

Richard Møller Nielsen blev indlemmet i Hall of Fame efter sin død. Her modtager Tommy Møller Nielsen statuetten på vegne af sin far. Til venstre Peter Schmeichel og til højre daværende UEFA-præsident Michel Platini. Foto: Ole Frederiksen

Tilbage i sommeren 2012 var Tommy Møller Nielsen træner for HB Køge. Her var han udsat for en alvorlig ulykke, da han blev påkørt af en bil på en af sine mange cykelture.

Klubben omtalte dengang ulykken som meget alvorlig, og det kunne været gået endnu værre, end det gjorde.

Tommy Møller Nielsen havde den højeste træneruddannelse, pro-licensen. Han var også instruktør hos FIFA, hvor han siden 2016 har rejst rundt og delt ud af sine erfaringer som træner, når FIFA har holdt trænersamlinger rundtomkring i verden.

Hans far, Richard Møller Nielsen, døde 13. februar 2014. Siden døde hans mor, Jonna Møller Nielsen, i 2017.

Familien har over for Fyens Stiftstidende ikke ønsket at oplyse nærmere om årsagen til dødsfaldet.