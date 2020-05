Top-agent slår alarm: - Det er bekymrende

Mange fodboldspillere har det dårligt, men skjuler det godt. De er bange for at vise svaghed i en machoverden

På overfladen lever de det fede liv. Penge og kvinder, biler og berømmelse.

Men livet som fodboldspiller er langtfra altid så fedt, som mange går rundt og forestiller sig.

Den engelske spillerforening, PFA, har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at mere end hver femte nuværende eller tidligere spiller føler sig deprimeret eller har overvejet selvskade.

PFA talte fra midt i april til midt i maj med 262 medlemmer for at finde ud, hvordan corona-krisen har påvirket dem. Resultatet er nedslående læsning.

Mange både nuværende og tidligere spillere har depressive tanker og har regelmæssigt bekymringer om karrieren eller livet.

Det overrasker ikke den danske topagent Michel Stensgaard fra People in Sport. For ifølge ham er der et fundamentalt problem med kulturen i fodboldverdenen.

- Det er en machoverden, hvor man ikke er meget for at tale om følelser. Alle går rundt i deres egen lille lukkede verden.

- Man taler ikke om ting i livet, der kan være svære. For i omklædningsrummet kan det blive betragtet som at vise svaghed, siger Michael Stensgaard, der kalder den engelske undersøgelse ganske repræsentativ for tilstanden hos spillerne rundt omkring i Europa.

Michael Stensgaard er en af de store agenter herhjemme. Foto: Jan Sommer

Agenten, der blandt andre har Thomas Delaney, Anders Lindegaard og Andreas Bjelland i sin stald, kalder det for et stort problem, at spillerne får en så stærk identitet som fodboldspillere, at det overskygger alt andet.

De er fodboldspillere først, derefter mennesker. Og når så karrieren er fordi, hvad er der så tilbage?

- Fodboldspillere omgiver sig med mennesker, der interesserer sig for fodbold. De lever i en lukket verden. De mangler over en bred kamp perspektiv. Det kan godt være, at de selv siger, at de er familiefædre, men først og fremmest er de fodboldspillere.

- Sagen er bare, at fodboldspiller er noget, man er i periode, men der kommer et langt liv efter, hvor de skal være mennesker, og der får mange problemer.

- Alle har de samme tanker, når karrieren er ved at være ovre, men få gør noget ved det. Man taler ikke om elefanten i rummet. Man lukker øjnene og håber, at det forsvinder, siger Michael Steensgaard.

Anders Lindegaard (th.) er en af de spillere, der åbent har gjort sig tanker om livet efter fodbolden. Han lavede sidste år programserien 'Livet efter sidste fløjt', hvor han blandt andre mødte Johan Elmander (tv.). Foto: Claus Frederiksen/Doceye Digital

Den erfarne agent efterlyser, at man i fodboldverdenen flytter fokus fra det materiale og også giver plads til blødere værdier.

Det skal være okay at tvivle og være åben omkring, hvordan man har det. Og spillerne skal ifølge agenten anspores til at reflektere over tilværelsen, så de kan se fodboldspillerlivet i en større sammenhæng.

- Det er godt at få sat ord på sine tanker. Så kommer det ud og bliver virkeligt, og du finder ud af, at du ikke går alene med det.

- Vi vil gerne være med til at skubbe til den verden, så det bliver mere refleksion og mindre macho. Og vi tror på, at større refleksion kan gå hånd i hånd med resultater og skabe en mere lykkelig ende på fodboldkarrrieren, siger Michael Stensgaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

’De har masser af penge, men er ikke glade’

Michael Stensgaard på sit kontor. Foto: Jan Sommer

Michael Stensgaard var på kontrakt i både Liverpool og Southampton, og det blev også til nogle sæsoner i FC København, inden han midt i 20’erne måtte stoppe karrieren som fodboldinvalid.

Den tidligere målmand har de seneste 17 år ernæret sig som agent og har både som spiller og i sit nuværende virke mødt mange fodboldspillere med ondt i livet.

- Jeg har tidligere holdkammerater, der har tabt stort set alle deres penge, selvom de havde mange af dem. Men ofte handler det ikke om penge.

- Jeg kender til mange tidligere spillere med masser af penge, men de er ikke glade. Jeg tror, at det handler om tabet af identitet, siger Michael Stensgaard, der hæfter sig ved, at fodboldspillere ligner hinanden så meget i dag.

- Det er interessant at se på sociale medier. Det er samme type billeder, de lægger op. Det er med til at skabe en identitet - at du som fodboldspiller skal være på en bestemt måde.

- Folk har et klart billede af, hvordan fodboldspillere er. Mange vil tegne et billede af, at det noget med store biler, dyre ure og flotte kvinder.

- Men det er et problem, at unge mennesker tror, at sådan skal det være og jagter det billede og det liv, siger Michael Stensgaard.

Se også: Okore ikke afhørt om matchfixing

Se også: Frifundne Sandstød: - Er ked af hele episoden

Se også: 'Mourinho fjernede min glæde ved fodbold'