Topklub får 'kunstigt' åndedræt

Fremad Amager har betalt skattegæld på 2,8 mio. kr. - nu skal der skaffes 25-30 mio. kr. for at køre forretningen videre til sommeren 2024

Fremad Amager var truet på livet.

Nu er første skridt taget til at få ryddet op i den enorme rodebutik på Amager.

Klubben har for en periode fået kunstigt åndedræt ved at betale en stor skattegæld.

Fremad Amager havde en skattegæld på 2,8 mio. kr., som skulle indbetales senest 8. maj.

Krisen er enorm i Fremad Amager, hvor man har betalt 2,8 mio. kr. i gammel skattegæld. Nu skal der skaffes millioner til den fortsatte drift. Foto: Mads Nissen.

- Det fulde beløb blev mandag indbetalt. Den sag er ude af verden nu, oplyser Carsten Boldt, der er direktør i energiselskabet Velkommen og VP-marketing i Fremad Amager.

Derved får Fremad Amager lov at køre videre. I hvert fald indtil videre, men det bliver stadig med kniven for struben.

For revisionen har i det netop afsluttede årsregnskab i skarpe vendinger krævet, at der tilføres et beløb i niveauet 25-30 mio. kr., hvis forretningen skal køre videre frem til udgangen af sæsonen 2023/24.

Som det hedder meget præcist i årsrapporten: 'For at selskabet skal kunne fortsætte driften til udgangen af sæsonen 2023/2024, er det et krav, at der tilføres likviditet i niveauet 25-30 mio. kr. som ansvarlig lånekapital eller som en kapitaltilførsel. Beløb er opgjort før eventuelle transferaktiviteter'.

De mange Fremad Amager-fans må nok indstille sig på fodbold på tredje klasse i næste sæson. Klubben er på vej mod nedrykning. Foto: Mads Nissen.

Sagt med andre ord skal sportsdirektør Jacob Gaxe Gregersen ud at sælge ud af spillertruppen i forsøget på at skaffe de første millioner, så kapitaltilførslen bliver mindre.

Fremad Amager kom ud af det seneste regnskabsår med et minus på 20,4 mio. kr.

På den måde er fremtiden slet ikke sikret for Fremad Amager endnu.

Sportsligt er klubben på katastrofekurs, fordi de er på vej i 2. division. Der er hele ni point til overlevelse, og med kun fem runder tilbage ser det mere end sort ud for Fremad Amager.

Den kritiske sportslige situation, som betyder langt færre indtægter ved nedrykning, har ført til opsigelse af fem medarbejdere og en nedskæring, som gearer forretningen til et langt lavere sportsligt koncept på tredje klasse.

Der skal skaffes 25-30 mio. kr., hvis Fremad Amager skal køre videre til sommeren 2024. Foto: Lars Poulsen.

Fremad Amager har udviklet sig til lidt af en kaosklub med skiftende ejere de senere år. Et russisk ejerskab startede med at køre klubben mod afgrunden. Siden kom to amerikanerne ind. De fik groft sagt klubben for én krone uden at udrette noget som helst i den periode, hvor de ejede den.

For ét år siden reddede folkene bag det kontroversielle energiselskab Velkommen A/S Fremad Amager fra konkurs, da de købte sig ind i klubben.

Siden har en omfattende oprydning været i gang. Men de nuværende ejere vil tilsyneladende ikke komme med alle millionerne alene.

For nylig gjorde en af ejerne, Lars Hein, det klart i en pressemeddelelse, at klubben gerne ser nye investorer tilknyttet projektet i Fremad Amager.

Det sker helt naturligt i en erkendelse af, at der i de kommende år skal bruges mange millioner kroner for at rette forretningen op på Amager.

Fremad Amager var senest i Superligaen tilbage i sæsonen 1994/95. Med udsigterne til en plads i landets tredjebedste fodboldrække er vejen lang tilbage til toppen af dansk fodbold for traditionsklubben.