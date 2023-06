Topspiller afviser: - Hun gav mig et blowjob

Ord mod ord og intime detaljer en masse.

Det er kernen i retssagen mod en topspiller i dansk fodbold, som tirsdag tog sin begyndelse i Københavns Byret.

Fodboldspilleren, som fortsat er beskyttet af navneforbud, er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt mod én kvinde samt to tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod to andre kvinder.

Han har gennem hele optakten nægtet sig skyldig, og det fik han i den grad lov til at gentage i retssal 27 tirsdag.

Rigtig mange gange.

Artiklen fortsætter under tegningen..

Fodboldspilleren var klædt i sort tøj. Tegning: Eigil Norton

Overgreb på hotel i København

Den mest alvorlige episode fandt sted på Hotel Imperial i København i april sidste år, hvor fodboldspilleren ifølge eget udsagn fik to blowjobs af i alt seks minutters varighed. Det kom frem under afhøringen, hvor detaljeniveauet bestemt ikke var til at tage fejl af.

Han var klædt i sorte bukser og sort hættetrøje og svarede velvilligt på anklager Tasi Louise Nørskov-Jensens spørgsmål, selvom frustrationen af og til var tydelig.

Striden går dybest set på, om kvinden medvirkede af egen fri vilje, eller om hun blev tvunget.

Havde ikke sex i tankerne

Episoden begyndte i baren på Hotel Imperial, hvor kvinden var mødt op efter at have skrevet med fodboldspilleren på først Instagram og siden Snapchat. Hun var fan af det fodboldhold, han spillede på og havde derfor taget kontakt til ham på Instagram i 2021.

På et tidspunkt spørger han, om hun vil med på hans værelse, hvilket hun ifølge ham indvilger i. Frivilligt.

- Jeg foreslog det bare. Hun rystede og var utilpas, fordi der var mange mennesker i baren, men da vi kommer op på værelset, forandrede alting sig, lød det fra fodboldspilleren, der dog ikke havde tænkt sig, at det skulle udvikle sig i en seksuel retning.

- Hvis jeg havde tænkt på sex med hende, så havde det været i mine tanker, men sex var slet ikke i mine tanker. Det var for sjov. Mand og kvinde, der hygger sig. Jeg var glad for at tilbringe tid med hende i baren, men mere var der ikke i det, lød det fra fodboldspilleren.

Den forurettede kvinde afgav også forklaring i retten, men den blev afgivet bag lukkede døre, hvorfor Ekstra Bladet ikke har mulighed for at referere fra den. Hendes daværende kærestes forklaring blev dog afgivet for åbne døre, og den gav et noget andet billede af episoden.

- Hun havde fortalt, at hun skulle besøge en ven. Vi havde ringet sammen. Hun sagde til mig i et opkald, at hun var ked af det. Hun græd i telefonen. Bagefter skrev hun i en besked, at hun var blevet forsøgt udsat for en voldtægt.



På det her tidspunkt havde de været kærester i nogle måneder, og de dannede derefter par i et år.

- Tror jeg er gravid

Fodboldspilleren lod i retten ikke til at have kvababbelser ved at tale om selv de mest intime detaljer fra hotelværelset. Ligesom han igen og igen blankt afviste, at interessen ikke var gensidig.

- Hvis hun ikke ville, havde hun vel sagt 'jeg vil ikke'. Jeg omfavnede hende, og jeg slikkede på hendes bryster. Hun rørte ved mit lem, mens jeg slikkede på hendes bryster. Og så gav hun mig et blowjob.

Han fortalte blandt andet, hvordan han efter de omtalte blowjobs forsøgte at penetrere kvinden. Et forehavende, der stoppede brat, da kvinden sagde, at hun troede, hun var gravid.

- Hvordan reagerede du?, ville anklageren vide.

- Jeg blev ikke glad. Jeg var ikke sur. Jeg ville trøste hende. Så snart hun havde sagt, hun var gravid, gik hun ud på badeværelset, og jeg tog mit tøj på og fulgte efter hende for at trøste videre.

Stemningen var fin

Ifølge fodboldspilleren var stemningen ikke dårlig, da hun forlod hotellet på Vesterbro i København.

- Hun smilede, og vi talte sammen, inden hun tog af sted fra hotellet. Vi tog elevatoren ned sammen. Jeg fulgte hende ned. Det, syntes hun, var nødvendigt. Jeg fulgte hende fra værelset og ned til receptionen. Hun ville gerne have, jeg fulgte hende til stationen, men det gjorde jeg ikke. Det var koldt, og jeg havde ikke en trøje.

Skæbnen vil, at han ti dage senere møder kvinden tilfældigt.

- Jeg mødte hende på et apotek på en station. Hun var sammen med sin kæreste, forklarede han.

Dagen efter anmeldte hun episoden til politiet.

Der er afsat yderligere tre retsmøder i sagen 8. juni, 13. juni og 23. juni. De dage er blandt andet afsat til forklaringer i forbindelse med de to sager om blufærdighedskrænkelse.