Topspiller i dansk fodbold dømt: Skal i fængsel i et år

Dømt.

Sådan lyder udfaldet af den retssag, der har kørt i det meste af juni måned, hvor en topspiller i dansk fodbold har været tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt forsøg på voldtægt og krænkelser af yderligere to kvinder.

Det sker, efter at han fredag eftermiddag blev kendt skyldig alle tre tiltalepunkter i Københavns Byret af en uenig domsmandsret, og det var en rystet mand, der modtog sin dom, som han stod der i midten af lokalet og lyttede til udfaldet.

En ubetinget fængselsdom i et år.

I samme ombæring blev navneforbuddet i sagen forlænget, fordi forsvarer og dømte ankede dommen på stedet. Ekstra Bladet protesterede imod det fortsatte navneforbud, men retten imødekom det ikke.

Det er uvist, hvornår ankesagen skal for retten.

Fodboldspilleren, der var iklædt en hvid T-shirt med et Burberry-logo og blå bukser, varetægtsfængsles ikke, omend det var anklagerens ønske, men han udvises af Danmark med forbud på indrejse i seks år.

Og han var berørt.

Tydeligt berørt.

Da han forlod retssal 27, rystede han på hovedet og skyndte sig væk uden at ville kommentere noget. Han forlod stedet sammen med en anden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med spillerens klub, som Ekstra Bladet på grund af navneforbuddet ikke kan komme nærmere ind på. De vil ikke kommentere på sagen.

I løbet af de fire berammede dage, som sagen har været sat til, har der imidlertid ikke været repræsentanter fra klubben til stede i retten.

Han har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig.

Uenige dommere

Dommerne var ikke enige i udfaldet.

To dommere har fundet tiltalte skyldig i forhold et som beskrevet i anklageskriftet, og to dommere var enige i, at han er skyldig i forhold to og tre.

Tiltalte skal desuden betale sagens omkostninger. Herunder 81.084 kroner til den første forurettede, 13.000 kroner til den anden forurettede og 10.000 kroner til den sidste. Altså et beløb, der samlet løber op i mere end 100.000 kroner.

Fredagens fjerde og sidste retsmøde var afsat til den såkaldte procedure, hvor anklager og forsvarer hver især fremlagde deres argumenter for, hvorfor tiltalte henholdsvis skulle dømmes eller frifindes.

Det sker efter tre forudgående retsmøder. Her afgav tiltalte, forurettede og vidner forklaringer på skift.

Spilleren er blevet idømt et års fængsel. Foto: Jens Dresling

Krævede ham fængslet i 21 måneder

Anklagemyndigheden indledte med at kræve ham fængslet i et år og ni måneder samt en udvisning af Danmark for bestandigt.

- Det er min opfattelse, at de tre kvinder har afgivet de mest troværdige forklaringer. Og forklaringerne har mange af de samme lighedstræk, sagde anklageren blandt andet.

- Der var først et møde på sociale medier, og i alle tre tilfælde er han hurtig til at efterspørge billeder af seksuel karakter. I alle tre tilfælde har han også tilbudt fodboldtrøjer.

Ifølge anklageren har han over for kvinderne udnyttet sin position som fodboldspiller. Blandt andet ved at tilbyde trøjer.

Det var også forsvarerens opfattelse, at netop vurderingen af troværdighed ville blive afgørende.

- Vi vil gerne se håndfaste beviser i sådan nogle sager. Eksempelvis skader. Det har vi ikke set noget af. Der er heller ingen vidner. Og i to ud af tre sager mødes kvinderne med ham, efter at det her skal være sket. Det er da bemærkelsesværdigt, sagde forsvareren og mente, at det pegede i retning af uskyld.

Afpresning eller bestikkelse?

Retssagen tog sin begyndelse 6. juni.

Sagens kerne har fra start af været et spørgsmål om troværdighed.

Ord mod ord. Forklaring mod forklaring. Forskellige opfattelser.

Det er særligt kommet til udtryk i sagens forhold to, da den dømte på et af retsmøderne introducerede en mandlig tredjepart, som han mener, han er blevet afpresset af i forlængelse af netop det tiltalepunkt.

Dommen blev afsagt i retssal 27 i Københavns Byret. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Vidnet er ven med den forurettede kvinde, og da vidnet blev bekendt med, at veninden angiveligt var blevet krænket, hævdede den dømte, at han var blevet afpresset for 30.000 kroner og en fodboldtrøje, mod at den forurettede kvinde ikke delte den krænkende oplevelse med ham offentligt.

- Det var ikke sjovt. Jeg var bange. Han går langt væk for at ringe til hende (den forurettede kvinde, red.). Men jeg sagde, at hvis han ikke kunne ringe hende op foran mig, ville jeg gå. Det eneste, jeg hørte, var, at hun sagde 40.000. Han sagde 30.000 var nok. Jeg skulle bare give dem pengene, fordi de sagde, at i det her land ville alle tro på pigen, forklarede dømte på et af retsmøderne.

Men ifølge vidnet forholdt det sig helt modsat.

- Nu har jeg jo læst, at han (tiltalte, red.) siger, han er blevet afpresset, forklarede vidnet, der havde læst om sagen i medierne.

- Jeg ser det ikke sådan. Jeg oplever det, som om det er ham, der har tilbudt en sum penge og en trøje, for at det ikke skulle blive meldt, forklarede vidnet.

