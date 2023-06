Topspiller i dansk fodbold tiltalt for voldtægt: Nu begynder retssagen

Tirsdag starter retssagen mod en professionel fodboldspiller i dansk fodbold. Han er blandt andet tiltalt for seksuelt overgreb. Her er, hvad vi ved om sagen

Ved du noget? Kontakt journalisten bag artiklen på glud@eb.dk

En topspiller i dansk fodbold går en skæbnesvanger tid i møde.

I en sag, der er berammet til fire dage, finder han ud af, om han bliver dømt for et seksuelt overgreb på en kvinde og krænkelser af yderligere to kvinder.

Retssagen starter tirsdag i Københavns Byret og løber til 23. juni med 8. og 13. juni som de to øvrige berammede datoer.

Den professionelle fodboldspiller har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne og er beskyttet af navneforbud. Derfor kan Ekstra Bladet ikke beskrive ham nærmere eller nævne den klub, han spiller for i Danmark.

Varetægtsfængslet i 27 dage

Vi skal tilbage til 10. september sidste år for at finde starten på sagen.

En dommer i Københavns Byret satte efter et grundlovsforhør spilleren bag tremmer, hvor han sad varetægtsfængslet i 27 dage, inden han 7. oktober blev løsladt – dog stadig sigtet for overgrebet og krænkelserne.

Kort før jul kom det så frem, at politiet i deres efterforskning havde samlet beviser nok, til at sagen skulle for retten.

Spilleren er i alt tiltalt i tre forhold. I det groveste tilfælde er han tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt ved en episode 15. april på Hotel Imperial i København.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fodboldspilleren er i alt tiltalt i tre forhold. Foto: Jens Dresling

Det ved vi

Her skulle han ifølge anklageskriftet have sagt 'kom nu, please', mens han trak kvindens bukser og trusser ned, spredte hendes ben og lagde sig oven på hende. Det lykkedes i første omgang for den unge kvinde at gøre modstand, så hun kunne flygte mod badeværelset, men han fulgte angiveligt efter hende.

Ud over at have tvunget sig til oralsex flere gange skulle han også have befølt kvindens underliv i ca. 30 sekunder. Ekstra Bladet har talt med offeret, der fortalte, at hun senere i april anmeldte episoden til politiet.

Men først da to andre kvinder anmeldte spilleren for blufærdighedskrænkelser begået i juli og august, blev han anholdt og siden varetægtsfængslet i september. Fem måneder efter den første anmeldelse.

- Jeg synes, de (Københavns Politi, red.) har været for lang tid om det, erkendte hun over for Ekstra Bladet.

Københavns Politi forklarede efterfølgende, at de af hensyn til efterforskningen ikke kunne udtale sig nærmere om den konkrete sag.

- Vi kan ikke udtale os om den konkrete sag af hensyn til efterforskningen, da den anholdte blev fremstillet for lukkede døre ved grundlovsforhør og desuden er underlagt navneforbud, lød det.

Sådan endte kvinderne hos ham

Ved de to øvrige forurettede i sagen er han tiltalt for at krænke kvindernes blufærdighed i henholdsvis juli og august.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han udnyttet sin position som kendt fodboldspiller og haft en fast fremgangsmåde, når han lokkede unge kvinder hjem til sig selv.

I mindst to tilfælde fik han kontakt til dem via sociale medier, og samtalerne udviklede sig til, at han undervejs lovede kvinderne en af sine personlige fodboldtrøjer, som de skulle hente på hans private adresse.

Det fremgår blandt andet af screenshots, Ekstra Bladet er i besiddelse af. I det ene tilfælde endte dialogen ifølge Ekstra Bladets oplysninger i et møde og efterfølgende politianmeldelse.

Anklagemyndigheden kræver ham udvist for bestandigt, hvilket betyder, at spilleren - i tilfælde af en dom - ikke må vende tilbage til Danmark på noget som helst tidspunkt og dermed endegyldigt vil være færdig i dansk fodbold.