Topspiller tiltalt for voldtægt: Kræver ham udvist

En topspiller i dansk fodbold kræves udvist for bestandigt af anklagemyndigheden.

Det fremgår af anklageskriftet mod spilleren, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

At blive 'udvist for bestandigt' betyder, at spilleren - i tilfælde af en dom - ikke må vende tilbage til Danmark på noget som helst tidspunkt og dermed endegyldigt vil være færdig i dansk fodbold.

Spilleren er beskyttet af et navneforbud, og derfor kan Ekstra Bladet ikke beskrive ham og hans klub nærmere. Hans forsvarsadvokat Tenna Dabelsteen har tidligere oplyst, at hendes klient nægter sig skyldig i anklagerne.

Der er endnu ikke fastsat dato for, hvornår sagen skal for retten, oplyser Tenna Dabelsteen onsdag til Ekstra Bladet.

Ved du noget? Kontakt journalisten bag artiklen på glud@eb.dk

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan spillerens klub kan fyre ham, hvis han ender med at få en fængselsdom.

Annonce:

Arbejdsgiveren kan gøre brug af paragraf 24 i Fodboldens Overenskomst om disciplinære forseelser, hvori der står:

’Under hensyntagen til spillernes særlige ansættelsesform på uopsigelige åremålskontrakter finder funktionærlovens regler, herunder omkring disciplinære forseelser, usaglig afskedigelse, misligholdelse og grov misligholdelse, anvendelse for kontraktspillere.’

En mulig fængselsdom vil derfor være ensbetydende med, at topspilleren groft misligholder sin kontrakt, og på den baggrund kan arbejdsgiveren vælge at rive kontrakten i stykker.

Fulgte efter offer

Spilleren er i alt tiltalt i tre forhold. I det groveste tilfælde er han tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt ved en episode 15. april på Hotel Imperial i København.

Annonce:

Her skulle han ifølge anklageskriftet have sagt 'kom nu, please', mens han trak kvindens bukser og trusser ned, spredte hendes ben og lagde sig ovenpå hende. Det lykkedes i første omgang for den unge kvinde at gøre modstand, så hun kunne flygte mod badeværelset.

Men her fulgte han angiveligt efter. Udover at have tvunget sig til oralsex flere gange, skulle han også have befølt kvindens underliv i ca. 30 sekunder, fremgår det af tiltalen.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med den unge kvinde, der fortalte at hun senere i april gik til politiet og anmeldte episoden. Der skulle dog yderligere to anmeldelser til, før fodboldspilleren blev varetægtsfængslet i 27 dage.

Havde en fast fremgangsmåde

Ved de to øvrige forurettede i sagen er han tiltalt for at krænke kvindernes blufærdighed i henholdsvis juli og august.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der formentlig ikke tale om tilfældige ofre.

Topspilleren skulle angiveligt have fået kontakt til de unge kvinder via sociale medier.

I samtalerne lovede fodboldspilleren kvinderne, at de kunne få en af hans trøjer, hvis de kom hjem til ham og hentede den.