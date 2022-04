Tosset på DBU: De er grådige

Dansk fodboldklub er sure på DBU Sjælland. Unionens direktør svarer på kritikken

Nykøbing IF fra det nordvestlige Sjælland er godt og grundig trætte af DBU Sjælland.

Fodboldklubben har i mange år afholdt fodboldturneringen Sommerland Sjælland Cup. I en del af årene har det været i samarbejde med DBU Sjælland, men nu synes ledelsen i klubben, at DBU Sjælland har taget en alt for stor bid af overskuddet fra turneringen.

Samtidig mener klubben, at den selv står med det meste af ansvaret for turneringen sammen med sine 150-180 frivillige, mens fodboldorganisationen ikke gør nok. Derfor bliver det ikke Nykøbing IF, der afholder turneringen i år.

- De økonomiske vilkår for os er blevet så ringe, måske ikke i år, men i de kommende år, så det kan vi ikke se os selv i, og det var en betingelse, at vi skulle underskrive kontrakten på de vilkår, siger Nykøbing IF's formand, Per Henning Jensen, til Ekstra Bladet.

Angriber DBU Sjælland: - Sløj organisation

Klubformanden er heller ikke på nogen måde tilfreds med DBU Sjællands direktør, Kristoffer Okholm-Nauts, ageren efterfølgende.

- Jeg synes, at direktørens udtalelser i det lokale dagblad var uforskammet - kort og godt. Det kunne han ikke være bekendt. Vi blev udstillet som grådige. Det, mener jeg, bestemt ikke vi er.

- Mener du, at de er grådige?

- Ja, og så mener jeg det er ualmindelig sløj organisation, der i virkeligheden måske ikke gavner fodbold ret meget.

- Kunne I ikke løbende have været bedre til at holde DBU Sjælland mere ude af det, så I stadig havde styringen på turneringen?

- Jo, men det, man skal huske, er, at de første 20 år, der kørte det upåklageligt med aftaler og vilkår, der var bedre dengang, men bare er blevet ringere og ringere, så på det tidspunkt havde vi ikke en interesse i at sige til DBU, at vi ikke gad sammen med dem, siger Nykøbing-formanden, siger Per Henning Jensen.

Hos DBU Sjælland er opfattelsen helt anderledes. De mener, at Nykøbing IF tidligere har fået mere end andre klubber og har derfor tilbudt samme beløb, som DBU Sjælland siger, at de betaler til andre klubber.