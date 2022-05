Totalt kollaps i DBU

Sammenbrud: Årligt administrerer DBU Bredde 36 millioner kroner, og foreningen har til opgave at udvikle fodbolden i Danmark. Men Ekstra Bladet kan nu fortælle, at samarbejdet er brudt fuldstændig sammen

Officielt er sloganet En del af noget større, men sjældent har DBU været mere splittet.

Ekstra Bladet kan således fortælle, at der er udbrudt åben krig mellem DBU’s seks lokalunioner, der er samlet i paraplyorganisationen DBU Bredde

DBU Bredde administrerer hvert år 36 millioner kroner, heraf er mange offentlige penge, og det øverste organ er en bestyrelse på seks personer anført af Bent Clausen.

Han er formand for DBU Jylland, der er den absolut største og stærkeste i samarbejdet, og på et repræsentantskabsmøde i marts i Silkeborg satte han sig tungt på formandsposten i DBU Bredde.

Men flere kilder tæt på processen fortæller uafhængigt af hinanden til Ekstra Bladet, at valget udløste et regulært ramaskrig.

Tidligere er bestyrelsen blevet enige om, hvem der skulle være formand, men denne gang satte Bent Clausen sine stemmer ind på at få posten, og det fik DBU København til at udvandre fra mødet. Lolland-Falster nægtede at stemme på ham, og da DBU Bornholm ikke var til stede, lod han sig vælge med stemmer fra halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne.

Udvandrede

Bent Lundgaard, formand, DBU Lolland-Falster, ønsker ikke at kommentere sagen, men han bekræfter, at han ikke stemte ved mødet, og at DBU København udvandrede.

Indtil mødet i Silkeborg var DBU Bornholms formand, Lars Albæk, formand for DBU bredde.

- Men da DBU Jylland sagde, at de ville have Bent Clausen som formand, vidste jeg godt, hvordan det ville ende, siger Lars Albæk.

Han forklarer, at uenigheden i DBU Bredde også skyldes, at de to store lokalunioner, Sjælland og Jylland, mødte frem med et forslag om, at de skulle styre de fire øvrige lokalunioner.

- Det var ikke et forslag, vi kunne støtte, så lige nu er alt sat på pause, siger Lars Albæk.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der intern utilfredshed med den manglende gennemsigtighed i organisationen. Således findes der ikke et offentligt regnskab for DBU Bredde, ligesom flere bestyrelsesmedlemmer forgæves har forsøgt at få svar på, hvordan pengene bliver brugt.

Ingen revision

Status på nuværende tidspunkt er, at DBU Bornholm, Lolland-Falster og København nægter at møde op til møder i DBU Bredde, og det betyder de facto, at bestyrelsen er sat ud af kraft. Vedtægterne er nemlig sådan, at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, hvis fire ud af seks er til stede.

Flemming Jensen, formand, DBU København, ønsker sagen blive løst i mindelighed, men han fortæller dog, at han mangler gennemsigtighed:

- Jeg har sammen med nogle af de andre lokalformænd bedt om, at vi får et revisorgodkendt regnskab i stedet for de forskellige regneark, som vi har fået tilsendt. Det er fuldstændig uigennemskueligt for andre end dem, der har udarbejdet dem. Indtil nu har der ikke eksisteret et revisor-godkendt regnskab i DBU Bredde, siger han.

Forstår mistænkelighed

- Jeg har ikke 100 procent indsigt i, hvordan pengene bliver fordelt, og hvorfor de fordeles, som de gør. Det er rimelig svært at gennemskue, og det er noget af det, som vi vil have løst, så det bliver nemmere gennemskueligt.

Han fortæller, at det nu er besluttet, at regnskaberne fremadrettet skal revideres af en revisor.

- Vi vil kunne svare Ekstra Bladet, når I ringer, og vi vil kunne vise et regnskab, så man kan se, hvordan det ser ud, og hvordan vi bruger pengene. Vi vil have good governance.

- Der har aldrig været et revisorgodkendt regnskab?

- Ikke mig bekendt, for man siger, at det bliver revisor-godkendt i DBU-systemet, og det bliver revisor-godkendt lokalt. Så det er egentlig bare penge, som bliver flyttet rundt. Men jeg har bare en anden indstilling til det, siger han.

- Jeg kan godt forstå, hvis du bliver mistænkelig, når der ikke er et revisor-godkendt regnskab. Det kan godt være, at der ikke er noget at komme efter, men det skal være gennemsigtigt og gennemskueligt. Det andet er for meget kræmmermarked.

Formand Clausen: ’Det er virkelig ærgerligt’

’Hvorfor findes der ikke et offentligt regnskab for DBU Bredde?’

’Jeg har som bekendt kun været formand i to måneder, derfor bør det være min forgænger, der svarer på, hvorfor regnskabet ikke tidligere er offentliggjort. Min indstilling til bestyrelsen vil være, at DBU Bredde offentliggør sit regnskab fremover,’ siger Bent Clausen, formand, DBU Bredde, som har bedt om at få spørgsmålene på skrift.

Bent Clausen (i midten) sammen med Jesper Møller (tv.), formand for DBU. Til højre ses Thomas Christensen, næstformand, DBU, som i weekenden overtog Bent Clausens bestyrelsespost i Dansk Idrætsforbund. Foto: Claus Bonnerup.

’Hvorfor har der ikke været en revisor på tidligere?’

’Årsagen til at bestyrelsen indtil i år ikke har ønsket, at regnskabet skal underlægges revision, skyldes, at langt størstedelen af økonomien omhandler fordeling af midler til lokalunionerne, som modtages fra DBU.’

’Disse dispositioner og fordelinger er alle politisk godkendt i DBU Bredde-bestyrelsen, ligesom de er revideret i såvel DBU som alle 6 lokalunioner.’

’Samarbejdet i DBU Bredde er brudt sammen, efter du er blevet formand. Hvordan kan det være?

’DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm har meddelt, at de ikke ønsker at mødes i DBU breddebestyrelsesregi. Derfor kan der p.t. ikke træffes beslutninger i DBU Breddebestyrelsen.’

’Det er virkelig ærgerligt, at de 3 unioner har besluttet at sætte det politiske samarbejde på pause i en tid, hvor breddefodbolden står så stærkt som aldrig før. Jeg er naturligvis klar til at mødes for at drøfte de uenigheder, der er.’

’Vi har talt med flere bestyrelsesmedlemmer i DBU Bredde, som mangler gennemsigtighed, hvad siger du til det?’

’Jeg er naturligvis tilhænger af stor gennemsigtighed, og hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der er utilfredse med, hvordan tingene har været tidligere, ser jeg frem til, at de rejser det i bestyrelsen, så vil vi naturligvis drøfte det her.’

Hvorfor lod du dig vælge som formand, når du ikke har fuld opbakning?

’Jeg blev opfordret til at stille op og blev demokratisk valgt af DBU Breddes repræsentantskab på et repræsentantskabsmøde 6. marts 2022 og uden modkandidat.’

’Mener du fortsat, at du er den rette til posten?’

’Hvis der er nogen, der mener, at de er bedre end mig, er de naturligvis velkommen til at indkalde til et repræsentantskabsmøde i henhold til lovene. Det er en demokratisk ret.’