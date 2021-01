Træt af pressen: - Jeg vil gerne være mig selv

Da Nicklas Bendtner spillede sin første kamp for Tårnby FF, håbede han på at undgå pressen

Da Nicklas Bendtner gjorde comeback på fodboldbanen for Tårnby FF's oldboys hold, var det med et brændende ønske om, at pressen ikke var til stede. Det fortæller han i Discovery+ serien 'Bendtner & Philine'.

- Jeg havde overvejet, om jeg skulle lægge et opslag ud om, at jeg ikke skulle spille kampen i dag, siger Nicklas Bendtner i håbet om, at pressen ikke ville dukke op, og fortsætter:

- Jeg vil gerne være mig selv og ikke tage stilling til, at mennesker skulle stille mig spørgsmål. Jeg vil bare gerne hygge med dem, der var der og slappe af i det hele tiden, men hvis pressen er der påvirker det mine medspillere, mig og de omgivelser, der normalt er på et oldboys hold.

Han har spillet i både Champions League, Premier League, Serie A, Bundesligaen og har scoret ved både VM- og EM-slutrunder, så det er ikke underligt, at han har offentlighedens interesse.

Nicklas Bendtner debuterer på oldboys hold. Foto: Anthon Unger

Det var også en af grundene til, at Bendtner i første omgang overvejede, om han overhovedet gad at spille for Tårnby FF.

Nicklas Bendtner har tidligere måtte hyre sikkerhedsfolk for at kunne gå i fred på gaden, men undlod det ved den store debut for at minimere chancen for opmærksomhed.

- Jeg håber, pressen vil respektere, at jeg ikke vil snakke, siger Bendtner.

Men pressen fik hurtig nys om, at Bendtner skulle spille kamp i Tårnby. Ekstra Bladet var på plads ved kampen i Kastrup, hvor Bendtner spillede sin første kamp for Tårnby FF's oldboys hold i M+32 Øst-rækken.

Og det var ikke mange kommentarer, Bendtner havde efter sin debut.

- Jeg har ikke noget at sige til dig, min ven.

- Ikke i dag. Det er ikke det, jeg er her for, lød det fra Bendtner til Ekstra Bladet, inden han indrømmede, at han havde købt drikkevarer til at fejre sejren i omklædningsrummet.

Ekstra Bladets journalist og Nicklas Bendtner. Foto: Anthon Unger.

